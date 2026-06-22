Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη στον λόφο: Οι βραδιές που οδηγούν στον Λυκαβηττό

Οι καλοκαιρινοί μήνες στην Αθήνα αποκτούν διαχρονικά το νόημά τους στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, εκεί που η ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης συναντά τον πολιτισμό και την τέχνη. Και το φετινό καλοκαίρι δεν αποτελεί εξαίρεση.

Όταν η ερώτηση είναι «Καλοκαίρι στην Αθήνα;», το μυαλό πηγαίνει συνειρμικά σε ένα γνώριμο μέρος. Εκεί που ξυπνούν οι αναμνήσεις του παρελθόντος και μας οδηγούν για μια ακόμα φορά. Στον λόφο που βρίσκουμε απάγκιο από τον θόρυβο της πόλης και απολαμβάνουμε την πιο ατμοσφαιρική της εκδοχή.

Στον Λυκαβηττό, ο οποίος αυτή την περίοδο γίνεται το επίκεντρο σημαντικών πολιτιστικών συναντήσεων και εκδηλώσεων.

Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στεγάζει για ακόμα μια χρονιά τον πυρήνα ενός πλήρους καλλιτεχνικού προγράμματος, υπό την επιμέλεια της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, με μια σειρά από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις συνδέοντας διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό που ταξιδεύει το κοινό.

Θέατρο, μουσική. Παλμός, συγκίνηση, γέλιο, ρυθμός, ένα κράμα εντυπώσεων και συναισθημάτων κάνει την εμφάνισή του στον αγαπημένο μας λόφο, με το θέαμα να έχει ήδη αρχίσει από τα τέλη Μαΐου και να συνεχίζεται με γεμάτο ρεπερτόριο:

Οι παραστάσεις που περιμένουμε να δούμε στο Θέατρο Λυκαβηττού

Το δεύτερο μισό του Ιουνίου στρέφεται σε πιο σκηνικές φόρμες, με μια σειρά από επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό.

Στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, η σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού υποδέχεται την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Μια ζωηρή μουσικοθεατρική παράσταση με κορυφαίους ηθοποιούς/ερμηνευτές που συνδυάζει τη σύγχρονη ματιά με το χιούμορ και την πολιτική σάτιρα, συνομιλώντας άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα. Όλα αυτά με ζωντανή ορχήστρα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη δημοφιλή κωμωδία «Sexy Laundry» της Michele Riml. Ενα έργο για τη φθορά, την οικειότητα και την επανανακάλυψη της επιθυμίας σε μια μακροχρόνια σχέση, με πρωταγωνιστές ένα αγαπημένο δίδυμο της ελληνικής υποκριτικής.

Δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, την τιμητική της έχει «Η Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη.

Ένα έργο που έχει κερδίσει το στοίχημα των εντυπώσεων από τις πρώτες παραστάσεις, που ξεχωρίζει για το αιχμηρό του χιούμορ και την ισορροπία του ανάμεσα στο πολιτικό σχόλιο και το φαρσοκωμικό στοιχείο γύρω από τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα.

Το μενού δεν σταματά εδώ, αφού την Παρασκευή 26 και την Τρίτη 30 Ιουνίου, το κοινό μπορεί να απολαύσει το έργο ''Μια άλλη Θήβα''. Μια παράσταση που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, εξερευνώντας με ευφηή τρόπο έννοιες όπως η εξουσία, η δικαιοσύνη και η κοινωνική ευθύνη.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, μάλιστα, ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού η πολυσυζητημένη «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη. Μια παράσταση που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς με τη μουσική της δύναμη, τη σατιρική τόλμη και τη σύγχρονη ματιά της πάνω στο αριστοφανικό έργο. Πάντα επίκαιρη, διαχρονική και ανεξάντλητη.

Ο Ιούλιος ανήκει στη μουσική

Τον Ιούλιο, τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και το πρόγραμμα γεμίζει από δυνατά μουσικά ραντεβού και συναυλίες για όλα τα γούστα.

Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, κιόλας, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού υποδέχεται την Beth Hart, την καταξιωμένη Καλιφορνέζα καλλιτέχνη της rock και jazz σκηνής, η οποία φέρνει μια εκρηκτική blues rock εμφάνιση υψηλής έντασης στο αθηναϊκό κοινό.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin, Robert Plant, ανεβαίνει στη σκηνή με τους Saving Grace, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα που ενώνει blues, folk και ψυχεδελικές επιρροές.

Στο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού ξεχωρίζει και η βραδιά της Δευτέρας, 20ης Ιουλίου. Μία βραδιά αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο και το μνημειώδες έργο του, με τη συμμετοχή αγαπημένων ερμηνευτών που θα αναδείξουν εκ νέου τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Και για φινάλε; Ό,τι πιο επιβλητικό. Οι Godsmack έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου, βάζοντας... φωτιά στην ατμόσφαιρα του λόφου με τον alternative metal ήχο τους και.

Αυτό το καλοκαίρι, ο δρόμος μας οδηγεί στον Λυκαβηττό. Και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού γίνεται ένας ξεχωριστός χώρος συνάντησης με καλλιτεχνικό υπόβαθρο και τη μοναδική αίσθηση του αθηναϊκού τοπίου.