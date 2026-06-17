Μια πανάρχαια συνήθεια γίνεται ξανά τάση: Γιατί όλοι ξαφνικά πίνουν νερό από χάλκινα κύπελλα;

Μια πανάρχαια πρακτική έχει γίνει viral στα social media, με χιλιάδες ανθρώπους να πίνουν νερό από χάλκινα κύπελλα. Υπάρχουν όντως οφέλη;

Μία από τις τελευταίες τάσεις ευεξίας περιλαμβάνει την κατανάλωση νερού από χάλκινο κύπελλο, συχνά αφού το νερό έχει παραμείνει σε αυτό όλη τη νύχτα. Οι υποστηρικτές της πρακτικής αυτής ισχυρίζονται ότι μπορεί να βελτιώσει την πέψη, να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, να μειώσει τη φλεγμονή και ακόμη να υποστηρίξει την υγιή γήρανση.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούρια. Η αποθήκευση νερού σε χάλκινα δοχεία αποτελεί μέρος παραδοσιακών πρακτικών υγείας σε ορισμένους πολιτισμούς εδώ και αιώνες, όπως στην Αγιουρβεδική ιατρική. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια δόση αλήθειας πίσω από ορισμένους από αυτούς τους ισχυρισμούς — αλλά όχι απαραίτητα για τους λόγους που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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