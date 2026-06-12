Deep Squat: Γιατί όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το «ασιατικό κάθισμα»

Είναι μια στάση του σώματος που όλοι ως παιδιά μπορούν να κάνουν, ωστόσο στη πορεία σταδιακά χάνουν αυτή την ικανότητα

Το βαθύ κάθισμα είναι μια στάση χαλάρωσης για πολλούς μύες του ανθρώπινου σώματος την οποία χρησιμοποιούν κατά πλειοψηφία άνθρωποι με καταγωγή από χώρες της Ασίας, όπως την Κίνα και την Ιαπωνία και για αυτό συχνά είθισται να αποκαλείται και «Ασιατικό κάθισμα».

Είναι μια φυσική στάση του σώματος την οποία όμως με το πέρασμα των χρόνων, όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πιο σύγχρονο, καθιστικό πολύ συχνά, τρόπο ζωής που οδηγεί στην απώλεια αυτής της βασικής ανθρώπινης ικανότητας, η οποία αποτελεί βασικό δείκτη ευελιξίας και ευλυγισίας, όπως εξηγεί στο BBC ένας γυμναστής.

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