Orias: Οι σουίτες με την ωραιότερη θέα στην Κύθνο!

Στην Κύθνο, το Orias Luxury Suites Kythnos, έχει πανοραμική θέα στις πιο εμβληματικές παραλίες του νησιού.

Με φόντο τη διάσημη «Κολώνα», την εντυπωσιακή διπλή παραλία που συνδέει δύο στεριές, αλλά και την μαγευτική Απόκρουση, τα δωμάτια προσφέρουν μοναδική θέα και απόλυτη χαλάρωση στους επισκέπτες του.

Οι σουΐτες βρίσκονται σε προνομιακό σημείο κοντά στο ιστορικό Κάστρο της Ωριάς, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα της Κύθνου, που δεσπόζει στο βόρειο τμήμα του νησιού και αποπνέει ιστορική αύρα και ρομαντισμό.

Η παραλία Απόκρουση, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τους ήρεμους λόφους που την αγκαλιάζουν, είναι ιδανική για όσους αναζητούν στιγμές ηρεμίας και φυσικής ομορφιάς. Εύκολα προσβάσιμη και οργανωμένη, αποτελεί έναν από τους must προορισμούς του νησιού.

Orias Luxury Suites Kythnos

www.oriaskythnos.com

T: 2144081901

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