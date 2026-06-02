RED BULL MAD MIKE TOUR: Εκρηκτική πρεμιέρα για το απόλυτο motorsport θέαμα και τον Mad Mike, στο Ηράκλειο Κρήτης

Το λιμάνι του Ηρακλείου μεταμορφώθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου σε μια εκρηκτική drift arena, φιλοξενώντας τον δημοφιλή drifter, με τα εκατομμύρια views, στον πρώτο και άκρως εντυπωσιακό σταθμό του Red Bull Mad Mike Tour. Επόμενοι σταθμοί, Πορταριά Πηλίου και Θεσσαλονίκη.

Πολύς καπνός, δυνατοί κινητήρες, ακραίες γωνίες drift και χιλιάδες θεατές δημιούργησαν ένα σκηνικό υψηλής έντασης, που κράτησε το κοινό καθηλωμένο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο θρυλικός Mad Mike, μαζί με τους Red Bull οδηγούς Abdo Feghali και Natalia Ιocsak, ηγήθηκαν τριών ξεχωριστών crews, στα οποία συμμετείχαν και Έλληνες drifters, προσφέροντας μοναδικές “μάχες” ακριβείας, ταχύτητας και απόλυτου συγχρονισμού. Τα διαδοχικά tandem drifts, οι οριακές αποστάσεις και το ασταμάτητο flow χάρισαν ένα μοναδικό drift θέαμα. Εδώ, το κοινό δεν ήταν απλώς θεατής, αλλά ενεργό μέρος της δράσης ψηφίζοντας τα πιο εντυπωσιακά drifts.

Δες εδώ στιγμιότυπα από το show

Αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε το εντυπωσιακό synchronized “drift snake”, όπου οι οδηγοί κινήθηκαν σαν μία απόλυτα συγχρονισμένη μηχανή, χαρίζοντας ένα φινάλε γεμάτο αδρεναλίνη, φωτιές και αποθέωση από το κοινό.

Το Ηράκλειο έδωσε το πρώτο στίγμα για ένα tour που συνεχίζεται με πολλή δράση. Επόμενος σταθμός, στις 6 & 7 Ιουνίου, η συμμετοχή του Mad Mike στην Ανάβαση Πορταριάς, στο Πήλιο.

Το Red Bull Mad Mike Tour κορυφώνεται στις 10 Ιουνίου, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη. Στις 6 το απόγευμα, θα στηθεί ένα εντυπωσιακό show, με τον Mad Mike και το θηριώδες “BULLET” Mazda3 με τα 1400 «αχαλίνωτα» άλογα τού τετραρότορο twin-turbo κινητήρα του. Μαζί του θα είναι οι κορυφαίοι stuntriders, Aras Gibieza και Sarah Lezito, που θα ξεσηκώσουν την καρδιά της πόλης με απίστευτα moto stunts και tricks.

Η είσοδος είναι δωρεάν!

