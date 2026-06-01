Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ξανά δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού - Στο 10,5% το ΠΑΣΟΚ

Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ δύο νέα πολιτικά σχήματα εμφανίζουν αξιοσημείωτη δυναμική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στην εκτίμηση ψήφου, η «Νέα Δημοκρατία» συγκεντρώνει 30,5% και παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, ενώ τρίτο κόμμα εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στην τέταρτη θέση με 10,5%.

