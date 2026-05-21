Η EVIOL επίσημος υποστηρικτής του Wheels of Will 2026

Δίπλα στον Νίκο Παπαγγελή και τα παιδιά της Φλόγας.

Την φιλανθρωπική δράση και την προσπάθεια του Έλληνα παραολυμπιονίκη ποδηλασίας Νίκου Παπαγγελή αποφάσισε να στηρίξει η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL, ως Επίσημος Υποστηρικής του Wheels of Will 2026, που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία για 5η συναπτή χρονιά. Πρόκειται για έναν ποδηλατικό αγώνα-θεσμό που εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Νίκος Παπαγγελής με τον manager του Ηλία Πάνου και την εταιρεία UPGRADE, με σκοπό να στηρίξει έμπρακτα το Σύλλογο Φλόγα και τα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες.

Η φετινή διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε από 13 έως 17 Μαΐου 2026 στο εντυπωσιακό σκηνικό των Κυκλάδων. Ο Νίκος Παπαγγελής ξεκίνησε από την Παροικιά της Πάρου, συνέχισε μέσα από τη Νάξο και ολοκλήρωσε τη διαδρομή στην Οία της Σαντορίνης, μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του κόσμου, που αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε μιας ουσιαστικής ανθρώπινης πρωτοβουλίας.

Ως ηγέτης στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η EVIOL στηρίζει με υπερηφάνεια πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της θέλησης και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Η EVIOL επέλεξε να σταθεί δίπλα σε αυτή διαδρομή του Νίκου Παπαγγελή, που κάνει καθημερινά τη θέλησή του τρόπο ζωής. Μέσα από το Wheels of Will μετατρέπει κάθε χρόνο την αντοχή του σε πράξη αγάπης για παιδιά που δίνουν τη δικιά τους, πολύ διαφορετική μάχη. Το Wheels of Will δεν είναι απλώς ένα ποδηλατικό event, είναι ένας θεσμός που αποδεικνύει ότι η δύναμη του ενός μπορεί να αγγίξει τη ζωή πολλών.

