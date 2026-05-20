Northern Star: Λαμπερό Grand Opening την Παρασκευή 08 Μαΐου

Η Northern Star πραγματοποίησε την Παρασκευή 08 Μαΐου, το λαμπερό Grand Opening της, σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής και δυνατών εμπειριών, που συγκέντρωσε περισσότερους από 300 εκλεκτούς καλεσμένους.

Η Northern Star πραγματοποίησε την Παρασκευή 08 Μαΐου, το λαμπερό Grand Opening της, σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής και δυνατών εμπειριών, που συγκέντρωσε περισσότερους από 300 εκλεκτούς καλεσμένους.

Η Northern Star Α.Ε., μια σύμπραξη της Egnatia Group με τη Λάμδα Star Α.Ε δραστηριοποιείται σαv Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής Mercedes-Benz,smart, Omoda & Jaecoo στη Θεσσαλονίκη , και οραματίζεται να προσφέρει στους πελάτες της την ποιότητα υπηρεσιών και την απαράμιλλη εμπειρία που ταιριάζει στις μάρκες που εκπροσωπεί.

Ο Στράτος Εμμανουήλ, Store Manager, μαζί με την ομάδα του καταστήματος Northern Star στη Θεσσαλονίκη

Μεταξύ των καλεσμένων παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Καλαφάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Γιουτίκας, ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Κούβελας, η επιχειρηματίας κυρία Ελεάνα Βλάχου-Τζιτζικώστα, καθώς και πελάτες και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, θεσμικού και κοινωνικού χώρου από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο, υψηλής αισθητικής χώρο της Northern Star, να δουν τα νέα μοντέλα της Mercedes-Benz & Smart και να ανακαλύψουν τα ξεχωριστά OMODA & JAECOO, σε μια βραδιά που συνδύασε φιλοξενία, γεύση και μουσική.

Ο Ιωάννη Καλλίγερου, CEO της Star Automotive Hellas και ο Heinz Schneiter, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Emil Frey Group

Η εκδήλωση ξεκίνησε με live saxophone performance, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική welcome εμπειρία, ενώ τις ομιλίες που ακολούθησαν προλόγισε ο κ. Εμμανουήλ Στράτος, Διευθυντής Καταστήματος της Northern Star. Ακολούθησαν οι ομιλίες των κ.κ. Ιωάννη Καλλίγερου, CEO της Star Automotive Hellas, Heinz Schneiter, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Emil Frey Group, Στέλιου Καλαρά, General Distributors Business Mercedes-Benz Vans, καθώς και του Martin Zahn , Business Development & Market Management GDs Europe & Central Asia.

Ο Ιωάννη Καλλίγερου, CEO της Star Automotive Hellas, ο Heinz Schneiter, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Emil Frey Group, ο Στέλιου Καλαρά, General Distributors Business Mercedes-Benz Vans και ο Martin Zahn, Business Development & Market Management GDs Europe & Central Asia

Η βραδιά κορυφώθηκε με τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο στα decks, ο οποίος ανέβασε τη διάθεση και μετέτρεψε το Grand Opening της Northern Star σε ένα μοναδικό event γεμάτο ενέργεια, μουσική και δυνατές στιγμές.

Το Grand Opening της Northern Star ανέδειξε τη φιλοσοφία, τη δυναμική και τη σύγχρονη ταυτότητα της εταιρείας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκόμενους

