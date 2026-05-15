Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και διαξιφισμών πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για τα 20 χρόνια του No Limits

20 χρόνια No Limits: επιστροφές, ρεβάνς και μήνυμα κατά της βίας ανηλίκων.

Παρουσία πρωταγωνιστών , διοργανώτριας , συντελεστών και παλαίμαχων πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του επετειακού No Limits στο γνωστό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας «Αιροτέλ Στράτος Βασιλικός» που θα διεξαχθεί 30 Μαΐου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας σε μια φαντασμαγορική διοργάνωση κατά της βίας ανηλίκων, μιας μάστιγας που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας !

Αρχικά η διοργανώτρια και παρουσιάστρια του θεσμού Γεωργία Μπιτάκου, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε πώς ξεκίνησαν όλα το 2006 μετά από επιθυμία του αδερφού της παγκοσμίου πρωταθλητή Muaythai Σταμάτη Μπιτάκου, με την πρώτη τηλεοπτική επαγγελματική διοργάνωση στη χώρα που οδήγησε μέσα από σειρά κατάμεστων διοργανώσεων σε Ολυμπιακά Στάδια , κάστρα , μνημεία, θέατρα και την ανάδειξη σπουδαίων πρωταθλητών, στην ανάπτυξη όπως γνωρίζουμε σήμερα των μαχητικών αθλημάτων.

Ερχόμενη στο σήμερα και στην επετειακή διοργάνωση εξήρε τα τεράστια ψυχικά αποθέματα του πρωταθλητή Αλέξη Σύρου που επιστρέφει στα ring μετά από δέκα χρόνια αποχής απέναντι στον πολύ δημοφιλή πρωταθλητή Τουρκίας Sinan Cagala.

Στάθηκε στη συνέχεια ιδιαίτερα στην πολυαναμενόμενη ρεβάνς μεταξύ του κατόχου του τίτλου No Limits , Νίκου «Grexican» Αβραμίδη και του Αλβανικής καταγωγής μεγαλωμένου στην Ελλάδα σπουδαίου πρωταθλητή Γιάννη Φεζουλάι που αποτελεί γέφυρα με το παρελθόν των μεγάλων πρωταθλητών της ιστορίας του θεσμού μια και ειναι ο μόνος που αγωνίζεται σταθερά μέχρι σήμερα.

Ακολούθησε μια έντονη αψιμαχία, στα όρια πάντα του σεβασμού και της ευπρέπειας, μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών με το Γιάννη Φεζουλάι να αμφισβητεί το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης (πέρσι στο No Limits 34) και να ισχυρίζεται πως ο Αβραμίδης έχει ελάχιστα παιχνίδια, ήρθε από το πουθενά και δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του και με τα εκατοντάδες παιχνίδια που έχει στο παλμαρέ του.

Ο Μακεδόνας κάτοχος του τίτλου με τη σειρά του υποστήριξε πως δεν έχει πάρει τη ζώνη του θεσμού «Μέγας Αλέξανδρος» τυχαία, έχει νικήσει όλα τα φαβορί της κατηγορίας, παραδέχτηκε ωστόσο πως το πρώτο παιχνίδι με το Φεζουλάι ήταν πολύ κοντινό και τον προειδοποίησε πως 30 Μαΐου θα δει ένα άλλο Αβραμίδη που δεν θα τον περιμένει με τίποτα, θα αιφνιδιαστεί και θα χάσει τη δεύτερη εξάγυρη μάχη.

Ο παλαίμαχος Αλέξης Σύρος που εμφανισιακά είναι σα να μην έχει περάσει μια μέρα από πάνω του και που πρωταγωνιστούσε πάντα ως κορυφαίος της κατηγορίας στην ιστορία του θεσμού , περιέγραψε τα δέκα χρόνια αποχής του, συγκινώντας όλους τους παρευρισκόμενους και ξεσηκώνοντας παρατεταμένο χειροκρότημα, λόγω της κατάθλιψης που είχε βρεθεί για πολλά χρόνια χάνοντας νωρίς τον καλύτερο του φαν, τον πατέρα του και τόνισε με σπασμένη φωνή πως επιστρέφει για να τιμήσει την διοργάνωση που τον καθιέρωσε και για να παίξει για τα μάτια της κόρης του !

Η διοργάνωση θα γίνει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης και ο πρόεδρος Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος, τόνισε την αξία του No Limits που άφησε σφραγίδα στον αθλητικό χάρτη της χώρας μέσα από την ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του να ενώσει τις Ομοσπονδίες της χώρας σε μεγάλα φεστιβάλ πολεμικών τεχνών που όμως δεν βρήκαν ευήκοα ώτα ως προς τους συναδέλφους του.

Σε αυτό το σημείο υπερθεμάτισε και η κα Μπιτάκου, υποστηρίζοντας πως τους ανοιχτούς ορίζοντες του προέδρου Θάνου, δεν έχουν δυστυχώς άλλοι πρόεδροι ομοσπονδιών που λειτουργούν μικροπολιτικά και συμπλεγματικά προκαλώντας εμπόδια στον επαγγελματικό αθλητισμό, ζημιώνοντας ανεπανόρθωτα το μέλλον των αθλητών που χωρίς οικονομική υποστήριξη και σωστή προβολή δεν μπορούν να συνεχίσουν .

Εκ των πρωταγωνιστών ο έμπειρος πυγμάχος Χρήστος Γεροδήμος αναφέρθηκε στη μάχη του με τον ανερχόμενο Αρτέμη Καβαλάρη τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρχει φόβος και όλοι να παίζουν με όλους σε αληθινές μάχες όπως αυτές που θέλει το κοινό.

Και το ΜΜΑ θα εκπροσωπηθεί από τον σπουδαίο πρωταθλητή Χρήστο Πλουμπή που θα αγωνιστεί σε μάχη ρεβάνς απέναντι στον εξαιρετικό Γεωργιανό Μουρικο Τσερατζε με τον πρώτο να δηλώνει έτοιμος όσο ποτέ για την επανάληψη της μάχης και για ένα συναρπαστικό θέαμα που θα ξεσηκώσει το κοινό.

Και από το βαρύ πυροβολικό της ιστορίας της πυγμαχίας ο Θοδωρής Ριτζάκης θα αντιμετωπίσει τον πολλά υποσχόμενο Τρύφωνα Παπαδόπουλο ενώ παρευρέθηκαν και θα συμμετέχουν σπουδαίοι μαχητές από κορυφαίες σχολές Iron team , Stofila team , Greek Warriors, Fighting Rooster, Ολυμπιακός , Golden gloves καλ

Το λόγο πήραν και πολλοί παλαίμαχοι και εν ενεργεία πρωταθλητές όπως Μάριος Μπλάνας , Βασίλης Καραγιαννίδης , Χάρης Τσαουσίδης, Άννα Μαρία Τριφύλλη, Άγγελος Καπώνης που αναφέρθηκαν στο ιστορικό προμοσιον με αγάπη, θαυμασμό και σεβασμό και ευχήθηκαν στους πρωταγωνιστές μεγάλες και επιτυχείς μάχες 30 Μαΐου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, το στάδιο που το 2004 ήταν το σπίτι του βόλεϋ και φέτος παραδόθηκε ξανά στη δράση υπό την επίβλεψη του ΟΑΚΑ!

Παρόντες και οι επιχειρηματίες της οικογένειας Γεωργοπούλου από το εστιατόριο Βόσπορος στο Μικρολίμανο που στηρίζουν τη διοργάνωση, αλλά και η Eliteon Security που έχει αναλάβει τη φύλαξη του μακροβιότερου μαχητικού show .

Εκτός από τις συναρπαστικές μάχες όπως πάντα το show θα πλαισιώσουν επιδείξεις , τραγούδια , χορευτικά , dj, ειδικά εφέ , βιντεοπροβολές και όλοι μαζί με το κοινό θα συνταχθούν κατά της βίας ανηλίκων που είναι το βασικό μήνυμα της βραδιάς !

Το No Limits είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Παιανίας, υπό τη δημαρχεία του Ισίδωρου Μάδη και αναμένεται πλήθος κόσμου που θα ανακαλύψει και τις ομορφιές του ιστορικού δήμου, εμβληματικά μνημεία, πανέμορφα οδοιπορικά και εξαιρετικό φαγητό στην καρδιά των Μεσογείων !

No Limits XXXVI

Twenty Years

30/5/2026

Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας

20:00 έναρξη (pre game 17:00)