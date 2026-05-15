Η Admiral χορηγός στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026»

Η Admiral βρέθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στο πλευρό των Special Olympics Hellas, στηρίζοντας ως χορηγός τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026», μια διοργάνωση αφιερωμένη στη δύναμη της συμμετοχής, της προσπάθειας και του αθλητισμού που ενώνει όλους, με τη συμμετοχή αθλητών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Admiral παρείχε ιματισμό για την οργανωτική επιτροπή, τους προπονητές και τους εθελοντές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των Αγώνων.

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics αποτελούν μία σημαντική αθλητική διοργάνωση που προάγει τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την ισότιμη παρουσία των ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό και την κοινωνία. Το πρόγραμμα των Αγώνων περιλάμβανε αθλητικές και παράλληλες δράσεις με τη συμμετοχή αθλητών, οικογενειών, εθελοντών και υποστηρικτών των Special Olympics Hellas.

Για την Admiral, ο αθλητισμός είναι κάτι περισσότερο από επιδόσεις και διακρίσεις. Είναι η δύναμη της προσπάθειας, της συμμετοχής και της υπέρβασης.

Μέσα από τη στήριξή της στα Special Olympics Hellas, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα, την αποδοχή και έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς.