Στη δημοσιότητα οι περιουσίες πολιτικών - Δείτε τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Αναρτήθηκαν στη Βουλή τα «πόθεν έσχες» βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Δείτε πόσες δηλώσεις δημοσιεύθηκαν.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν. 5026/2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Hellenic Parliament οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2025 (χρήση 2024), όπως ακριβώς κατατέθηκαν και χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος.

Οι δηλώσεις αφορούν βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπεύθυνους οικονομικών πολιτικών κομμάτων, δημάρχους και περιφερειάρχες, καθώς και τους συζύγους, εν διαστάσει συζύγους ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Συνολικά δημοσιοποιήθηκαν 1.837 ετήσιες δηλώσεις και 17 αρχικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ελέγχου ευχαρίστησε τους υπόχρεους για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, αλλά και το προσωπικό της Βουλής και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη συμβολή τους στη διαδικασία δημοσίευσης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ