«Βρείτε το και πάρτε 100.000 δολάρια»: Η απίστευτη προσφορά του ιδρυτή του CNN για την τίγρη της Τασμανίας

Πώς ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, προσέφερε 100.000 δολάρια για την απόδειξη ύπαρξης της Τίγρης της Τασμανίας και γιατί η αμοιβή αποσύρθηκε μυστηριωδώς χρόνια αργότερα.

Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες που συνόδευσαν τη θυελλώδη πορεία του Τεντ Τέρνερ, ξεχωρίζει μία από τις πιο παράξενες και λιγότερο γνωστές: η γενναιόδωρη αμοιβή που είχε προσφέρει για την αναζήτηση της θρυλικής Τίγρης της Τασμανίας, ενός ζώου που θεωρείται εξαφανισμένο εδώ και δεκαετίες.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1983, όταν ο ιδρυτής του CNN βρέθηκε στο Hobart για ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μουσείο της πόλης, ο Τέρνερ βρέθηκε σε μια έκθεση αφιερωμένη στη μυστηριώδη Τίγρη της Τασμανίας -γνωστή και ως θυλακίνη- καθώς και στις θεωρίες που υποστήριζαν ότι το ζώο ίσως να μην είχε εξαφανιστεί οριστικά.

Η ιστορία φαίνεται πως τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Μιλώντας τότε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε αυθόρμητα πως θα προσέφερε 100.000 δολάρια σε όποιον κατάφερνε να αποδείξει με αδιάσειστα στοιχεία ότι το σπάνιο πλάσμα εξακολουθούσε να ζει. Με σημερινά δεδομένα, το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 330.000 δολάρια.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο, στόχος του ήταν να ενθαρρύνει μια σοβαρή και οργανωμένη αναζήτηση για το θρυλικό ζώο, εκτιμώντας πως ένα τόσο υψηλό χρηματικό έπαθλο θα κινητοποιούσε ερευνητές και κυνηγούς σπάνιων ειδών.

Πράγματι, η ανακοίνωση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Τα επόμενα χρόνια αρκετοί ερευνητές και λάτρεις των μυστηρίων της άγριας φύσης ξεκίνησαν αποστολές στα απομονωμένα δάση της Τασμανίας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να εντοπίσουν ίχνη του ζώου και να διεκδικήσουν την αμοιβή. Ωστόσο, καμία προσπάθεια δεν απέφερε καρπούς και κατ' επέκταση τις αποδείξεις που απαιτούνταν.

Η ιστορία πήρε νέα τροπή το 2000, όταν ένας ερευνητής που μελετούσε επί χρόνια την Τίγρη της Τασμανίας επικοινώνησε με τον Τέρνερ για να πληροφορηθεί αν η αμοιβή παρέμενε ενεργή. Η απάντηση που έλαβε ήταν σύντομη αλλά αποκαλυπτική.

Ο Τέρνερ ενημέρωσε πως η ανταμοιβή δεν ίσχυε πλέον, αν και επαίνεσε την επιμονή και την αφοσίωση όσων συνέχιζαν να αναζητούν αποδείξεις για την ύπαρξη του ζώου. Δεν εξήγησε ποτέ γιατί αποφάσισε να αποσύρει την προσφορά, παρά το γεγονός ότι το ποσό θεωρούνταν αμελητέο σε σχέση με την τεράστια περιουσία του.

Μέχρι σήμερα, η τύχη της Τίγρης της Τασμανίας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και θεωριών. Και η παράξενη εμπλοκή του Τεντ Τέρνερ παραμένει μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες που συνδέθηκαν ποτέ με το μυστηριώδες ζώο της αυστραλιανής φύσης.

