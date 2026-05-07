Στην Αθήνα οι Metallica: Έτοιμος να ροκάρει, δήλωσε ο James Hetfield

Κουρασμένος, αλλά υγιής και έτοιμος να ροκάρει, δήλωσε ο James Hetfield κατά την άφιξή του στην Αθήνα το πρωί της Πέμπτης (7/5).

Ο frontman των Metallica μίλησε στην κάμερα του ANT1, λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενόψει της μεγάλης συναυλίας του Σαββάτου (9/5) στο ΟΑΚΑ.

Ο James Hetfield, ο οποίος δήλωσε «κουρασμένος, αλλά υγιής και έτοιμος να ροκάρω», θα έχει την πρώτη του... γνωριμία -εντός της ημέρας- με τις εγκαταστάσεις του συναυλιακού χώρου και την Παρασκευή (8/5) θα κάνει το καθιερωμένο soundcheck με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Αντίστροφη μέτρηση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει, με δεκάδες χιλιάδες φίλους της heavy metal σκηνής να ετοιμάζονται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες των τελευταίων χρόνων.

Το ιστορικό συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα (!) της παγκόσμιας περιοδείας «M72 World Tour», η οποία καταγράφει sold out εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Η παραγωγή της συναυλίας θα ακολουθήσει το εντυπωσιακό concept της κυκλικής 360 μοιρών σκηνής (“in-the-round”), δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να απολαμβάνουν το show από κάθε σημείο του σταδίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 16:00. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Knocked Loose στις 18:00, ενώ στις 19:00 θα ακολουθήσουν οι Gojira.

Οι Metallica αναμένεται να εμφανιστούν περίπου στις 20:30, μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την έναρξη της προπώλησης.

Μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών, οι θεατές θα μπορούν να εισέλθουν στον χώρο μόνο με μικρές τσάντες μεγέθους έως Α4, ενώ απαγορεύονται επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, drones, αιχμηρά αντικείμενα, γυάλινα και μεταλλικά δοχεία, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο.

Η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ θεωρείται ήδη ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα, με την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς Metallica λίγες ώρες πριν από το μεγάλο live.

