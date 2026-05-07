Γερμανός τουρίστας πήρε αποζημίωση επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα

Δικαστήριο στη Γερμανία επιδίκασε αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ σε τουρίστα που έκανε διακοπές στην Κω, επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα λόγω των... κρατήσεων με πετσέτες.

Μια ασυνήθιστη δικαστική υπόθεση με φόντο τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, κατέληξε υπέρ ενός Γερμανού τουρίστα, ο οποίος αποζημιώθηκε επειδή δεν κατάφερνε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Κω.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάσισε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας όφειλε να εξασφαλίσει καλύτερη οργάνωση στον χώρο της πισίνας, επιδικάζοντας στην οικογένεια αποζημίωση ύψους 986,70 ευρώ για το οργανωμένο ταξίδι που πραγματοποίησαν το 2024.

Ο τουρίστας, που ταξίδεψε στην Κω μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, είχε πληρώσει συνολικά περισσότερα από 7.000 ευρώ για το πακέτο διακοπών. Ωστόσο, όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, η οικογένεια περνούσε καθημερινά αρκετή ώρα αναζητώντας διαθέσιμες ξαπλώστρες, καθώς οι περισσότερες είχαν ήδη «κρατηθεί» από άλλους επισκέπτες με πετσέτες από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ακόμη και όταν ξυπνούσαν στις 06:00 το πρωί, δεν μπορούσαν να βρουν θέση δίπλα στην πισίνα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναγκάζονται συχνά να κάθονται ή να ξαπλώνουν στο δάπεδο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ξενοδοχείο απαγόρευε θεωρητικά στου πελάτες να δεσμεύουν ξαπλώστρες με πετσέτες, ωστόσο ο κανόνας δεν εφαρμοζόταν στην πράξη, ενώ ο ταξιδιωτικός οργανισμός δεν παρενέβη ώστε να λυθεί το θέμα.

Παρότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε ήδη επιστρέψει 350 ευρώ ως αρχική αποζημίωση, το δικαστήριο έκρινε ότι το οργανωμένο πακέτο διακοπών ήταν «ελαττωματικό», καθώς δεν υπήρχε επαρκής διαχείριση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. Οι δικαστές επισήμαναν ότι η ταξιδιωτική εταιρεία όφειλε να διασφαλίζει μια «λογική αναλογία» ξαπλωστρών σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών στην πισίνα.

Το φαινόμενο του λεγόμενου «πολέμου της ξαπλώστρας» αποτελεί πλέον συχνό πρόβλημα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με επισκέπτες να καταλαμβάνουν θέσεις από τα ξημερώματα χρησιμοποιώντας πετσέτες ή προσωπικά αντικείμενα.

Σε αρκετές χώρες έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της πρακτικής. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ορισμένοι δήμοι προβλέπουν πρόστιμα για όσους δεσμεύουν ξαπλώστρες και λείπουν για ώρες, ενώ ταξιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό προσφέρουν ακόμη και υπηρεσίες προκράτησης θέσης δίπλα στην πισίνα με επιπλέον χρέωση.

