Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τι ισχύει - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπέδων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Από την 1η Απριλίου έχει ξεκινήσει ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο, ενώ μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με συντήρηση των χώρων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.
Η υποχρεωτική δήλωση των εργασιών καθαρισμού γίνεται στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών έως τις 15 Ιουνίου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γερμανός τουρίστας πήρε αποζημίωση επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα
- Το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Πλήθος κόσμου στον Χώνο – «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας, φορέστε λευκά»
- Greek Mafia: Οι τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του «Θαμνάκια» - Το συμβόλαιο θανάτου και ο ρόλος του Έντικ