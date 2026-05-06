Οπαδική επίθεση στο Αγρίνιο: Ένας νεαρός στο νοσοκομείο και τρεις συλλήψεις

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν δύο νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστηρίζουν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Ένας στο νοσοκομείο και τρεις συλλήψεις

Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται.

Λίγη ώρα μετά την επίθεση αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αγρινίου εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και τους συνέλαβαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ