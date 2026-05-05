Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «πυρηνικό πηγάδι» στα 2.000 μέτρα: Το κρίσιμο τεστ του Ιουλίου

Ένα φιλόδοξο project στις ΗΠΑ θέλει να βάλει πυρηνικό αντιδραστήρα σχεδόν 2 χλμ κάτω από τη γη, με κρίσιμη δοκιμή τον Ιούλιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται και λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Η εταιρεία Deep Fission ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου που βασίζεται σε μια διαφορετική λογική: αντί για τεράστιες εγκαταστάσεις στην επιφάνεια, ο αντιδραστήρας θα τοποθετηθεί βαθιά κάτω από τη γη.

Το project βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Parsons του Κάνσας, όπου έχουν ξεκινήσει οι πρώτες γεωτρήσεις. Ο στόχος είναι ο πειραματικός αντιδραστήρας να φτάσει σε «κρισιμότητα» μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή στο σημείο όπου η αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση μπορεί να διατηρηθεί αυτόνομα.

Η λογική πίσω από τον «πυρηνικό φρεάτιο»

Αντί για βαριά δομικά έργα με τεράστιες ποσότητες σκυροδέματος και χάλυβα, η Deep Fission ποντάρει στη γεωλογία. Η ιδέα είναι ότι τα ίδια τα πετρώματα της γης μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικό «κέλυφος» προστασίας, περιορίζοντας την ανάγκη για πολύπλοκες κατασκευές.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει ξεκινήσει τη διάνοιξη τριών δοκιμαστικών γεωτρήσεων, που θα φτάνουν περίπου τα 1.800 μέτρα βάθος και θα έχουν διάμετρο μόλις 20 εκατοστά. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι αντίστοιχες με αυτές της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που θεωρητικά μειώνει το κόστος και επιταχύνει τη διαδικασία.

Τι θα δείξουν οι πρώτες δοκιμές

Οι πρώτες αυτές γεωτρήσεις λειτουργούν ως πεδίο δοκιμών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι συνθήκες στο υπέδαφος είναι κατάλληλες. Μέσα από αυτές θα συλλεχθούν κρίσιμα δεδομένα για τη γεωλογία, τη θερμοκρασία και τη συμπεριφορά των υδάτων, στοιχεία που θα καθορίσουν την τελική σχεδίαση.

Το βασικό ερώτημα είναι αν τα εργαλεία διάτρησης και μέτρησης μπορούν να προσφέρουν την απαιτούμενη ακρίβεια πριν τοποθετηθεί οποιοδήποτε πυρηνικό στοιχείο στο υπέδαφος.

Το εγχείρημα έρχεται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για σταθερή παροχή ενέργειας αυξάνεται, κυρίως λόγω των data centers και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν συνεχώς. Οι ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, δεν μπορούν από μόνες τους να καλύψουν αυτή τη σταθερή ζήτηση.

Έτσι, τέτοιου είδους λύσεις προτείνονται ως εναλλακτική για παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με στόχο τη συνεχή τροφοδοσία ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μικρός αντιδραστήρας, μεγάλη πρόκληση

Ο σχεδιασμός προβλέπει έναν αντιδραστήρα νερού υπό πίεση, με θερμική ισχύ περίπου 15 μεγαβάτ, που μεταφράζεται σε περίπου 5 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς αυτή επαρκεί για την κάλυψη αναγκών μιας απομονωμένης βιομηχανικής μονάδας ή μέρους ενός data center.

Σε βάθος σχεδόν 2 χιλιομέτρων, η πίεση φτάνει περίπου τις 160 ατμόσφαιρες, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του σχεδιασμού, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε βαριά μεταλλικά υλικά. Τα πετρώματα γύρω από τον αντιδραστήρα αναμένεται να λειτουργούν ως επιπλέον φραγμός σε περίπτωση διαρροής.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για επιτάχυνση της πυρηνικής τεχνολογίας

Το project εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να φέρουν νέα σχέδια αντιδραστήρων σε λειτουργία μέσα στα επόμενα χρόνια, με ορόσημο την επίτευξη «κρισιμότητας» για ορισμένα από αυτά έως τον Ιούλιο του 2026.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ