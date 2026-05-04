Σνούκερ: Εισβολή μοντέλου στον τελικό του Παγκοσμίου - Την πρόλαβαν πριν γδυθεί

Απρόοπτο στον τελικό του World Snooker Championship, όταν μοντέλο εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας διακοπή του αγώνα.

Αναστάτωση προκλήθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σνούκερ, όταν μια γυναίκα εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα, διακόπτοντας προσωρινά την αναμέτρηση στο Crucible Theatre.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, τη στιγμή που ήταν η σειρά του Wu Yize. Η εισβολέας ταυτοποιήθηκε ως η Sasha Swan, δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans.

Κατά την είσοδό της στον χώρο, φέρεται να φώναζε συνθήματα κατά του BBC, προκαλώντας αιφνιδιασμό σε θεατές και διοργανωτές. Η παρέμβαση του διαιτητή Rob Spencer ήταν άμεση, αποτρέποντάς την να προσεγγίσει στους παίκτες, ενώ η ασφάλεια τη συνόδευσε εκτός αιθούσης.

Sorry for this, but in conclusion: the girl (drunken trash) who ran out on stage at the Crucible today is the porn/OnlyFans actress "Sasha Swan". It was pure PR to get herself talked about.



An absolute disgrace for snooker. Hope it never happens again.#WorldChampionship pic.twitter.com/WQ2iReGA89 May 3, 2026

Η τηλεοπτική μετάδοση δεν κατέγραψε το περιστατικό, με τον σχολιαστή John Parrott να ζητά συγγνώμη από το κοινό για τη σύντομη διακοπή, κάνοντας λόγο για μια «αναστάτωση που αντιμετωπίστηκε άμεσα».

Μετά το συμβάν, η γυναίκα επιβεβαίωσε την ταυτότητά της μέσω αναρτήσεων, αφήνοντας αιχμές για τη διαμαρτυρία της, ενώ πρόθεσή της ήταν να βγάλει τα ρούχα της - κάτι που πρόλαβαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από ανάλογη διακοπή σε ημιτελικό της ίδιας διοργάνωσης, όταν θεατής είχε παρέμβει φωνάζοντας συνθήματα, γεγονός που επίσης οδήγησε στην απομάκρυνσή του.

Παρά την ένταση, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με τον Shaun Murphy να αντιμετωπίζει τον Wu Yize, ο οποίος ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του τελικού προηγούμενος με 10-7.

