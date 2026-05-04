Ινδία: Αγρότης καταγγέλλει ότι μουσική από γάμο σκότωσε 140 κοτόπουλα

Παράξενο περιστατικό καταγράφηκε στην Ινδία, όπου πτηνοτρόφος υποστηρίζει ότι δυνατή μουσική από γαμήλια πομπή προκάλεσε τον θάνατο 140 κοτόπουλων.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό διερευνούν οι αρχές στην Ινδία, έπειτα από καταγγελία πτηνοτρόφου που υποστηρίζει ότι έχασε δεκάδες ζώα εξαιτίας δυνατής μουσικής από γαμήλια πομπή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε χωριό της πολιτείας Ούταρ Πραντές, όταν μια παραδοσιακή πομπή γάμου, συνοδευόμενη από DJ και ισχυρά συστήματα ήχου, πέρασε κοντά από την ιδιοκτησία του αγρότη.

Ο πτηνοτρόφος, με το όνομα Σαμπίρ Αλί, ανέφερε στις αρχές ότι η ένταση της μουσικής προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλά του. Όπως υποστηρίζει, ο ξαφνικός και εκκωφαντικός θόρυβος οδήγησε σε μαζικό στρες, με αποτέλεσμα περίπου 140 πτηνά να πεθάνουν μέσα σε λίγη ώρα.

«Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που τα κοτόπουλα τρομοκρατήθηκαν και πέθαναν», φέρεται να αναφέρει στην επίσημη καταγγελία του προς την αστυνομία.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της έντασης της μουσικής και του θανάτου των ζώων.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πτηνά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε απότομους ήχους και στρεσογόνες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους σε τόσο μεγάλο βαθμό.

