Νέος Κόσμος: Επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονο από ομάδα δέκα ατόμων

Άγρια επίθεση σε 15χρονο στον Νέο Κόσμο από ομάδα περίπου 10 ατόμων. Τραυματίστηκε με μαχαίρι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (3/5) στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα περίπου δέκα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του, όταν η ομάδα των δραστών τους προσέγγισε και τους ρώτησε από ποια περιοχή είναι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους αγνώστους να επιτίθενται στους ανήλικους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους δράστες τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης.

*Φωτό αρχείου

