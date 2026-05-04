Νέος Κόσμος: Επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονο από ομάδα δέκα ατόμων

Επιμέλεια:  Newsroom
Άγρια επίθεση σε 15χρονο στον Νέο Κόσμο από ομάδα περίπου 10 ατόμων. Τραυματίστηκε με μαχαίρι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (3/5) στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα περίπου δέκα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του, όταν η ομάδα των δραστών τους προσέγγισε και τους ρώτησε από ποια περιοχή είναι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους αγνώστους να επιτίθενται στους ανήλικους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους δράστες τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

 

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης.

*Φωτό αρχείου

