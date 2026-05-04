Λειψία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο κέντρο - Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός στη Λειψία μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πεζούς στο κέντρο της πόλης. Πληροφορίες για νεκρούς και αρκετούς τραυματίες - Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στη Λειψία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας χάος και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Grimmaische Straße, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «αρκετοί τραυματίες», χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους ή τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Τοπικά μέσα, όπως το MDR Sachsen, κάνουν λόγο για εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών, ενώ η εφημερίδα BILD αναφέρει ότι ο οδηγός φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν πέσει στο πλήθος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα κίνητρα και τα αίτια του περιστατικού να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

🚨🇩🇪 ALERTE INFO | Une voiture a foncé dans la foule à Leipzig. Il y aurait de nombreuses blessés et deux morts, selon la presse locale. (BILD) pic.twitter.com/I7M4AOhDE1 May 4, 2026

