«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

Ο δολοφόνος δεν δίστασε μάλιστα να πει πως έδωσε και 100.000 ευρώ σε κάθε του παιδί ως ένδειξη... μετάνοιας.

Ο Marc Rieben, 43 ετών, που βρίσκεται σε δίκη στην Ελβετία με την ετυμηγορία της δολοφονίας της πρώην συζύγου του, πρώην βασίλισσας ομορφιάς, δήλωσε στο δικαστήριο ότι την «αγαπούσε» και εξέφρασε τη λύπη του για το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και βεβήλωση νεκρού και αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Rieben χρησιμοποίησε εργαλεία όπως αλυσοπρίονο, μαχαίρι και κλαδευτήρι κήπου πάνω στο σώμα της Kristina Joksimovic, για να στη συνέχεια τεμαχίσει τα λείψανα της σε μπλέντερ. Η Kristina, 38 ετών, ήταν μητέρα δύο παιδιών ηλικίας πέντε και έξι ετών. Η δίκη διεξάγεται στην πόλη Muttenz, κοντά στη Βασιλεία, και έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αποκλεισμό του κοινού από την αίθουσα.

