Εταιρείες στην Ινδία κατηγορούνται ότι εκπαιδεύουν το AI μέσω καμερών στα κεφάλια εργατών (vid)

Ινδοί εργαζόμενοι φορούν κάμερες τοποθετημένες στο κεφάλι για να εκπαιδεύσουν τους αντικαταστάτες τους με τεχνητή νοημοσύνη.

Μια σειρά από βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνουν ότι ορισμένες ινδικές εταιρείες αναγκάζουν τους εργάτες τους να φορούν κάμερες στο κεφάλι.

Σκοπός της κίνησης αυτής φαίνεται να είναι η καταγραφή της εργασίας τους για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Θεωρίες για «εκπαίδευση» ΑΙ μέσω καμερών στο κεφάλι των εργαζομένων

Ενώ μέχρι πρότινος η απειλή του AI αφορούσε κυρίως πνευματικές εργασίες, τα πλάνα από εργοστάσια ένδυσης στην Ινδία δείχνουν ότι ούτε η χειρωνακτική εργασία είναι ασφαλής.

Οι εργάτες εμφανίζονται να χειρίζονται ραπτομηχανές φορώντας κάμερες στερεωμένες στο κεφάλι. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι οι εταιρείες καταγράφουν κάθε κίνηση των χεριών και τον συντονισμό των εργατών, δημιουργώντας ένα πλούσιο σύνολο δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να «διδάξουν» σε ρομπότ πώς να εκτελούν περίπλοκες εργασίες, αντιγράφοντας την ανθρώπινη κίνηση.

Workers in Indian factories are using head-mounted cameras to record hand movements for AI training systems so they can be replaced by robots 🤖 pic.twitter.com/pT98QuVY1Z — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 12, 2026

Τα σχόλια στο διαδίκτυο ήταν έντονα, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια διαδικασία όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να «σκάψουν τον λάκκο τους». «Πρώτο βήμα, κάνεις τους ανθρώπους να δουλεύουν σαν ρομπότ. Δεύτερο βήμα, τους βάζεις να διδάξουν στα ρομπότ πώς να δουλεύουν. Τρίτο βήμα, απολύεις τους ανθρώπους», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Πέρα από τον φόβο για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, εγείρονται και σοβαρά ηθικά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν η θεωρία αυτή ευσταθεί, οι εργάτες πιθανότατα δεν γνωρίζουν ότι η τρέχουσα εργασία τους χρησιμοποιείται για να τους καταστήσει παρωχημένους στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με την India Today, η χρήση καμερών στο κεφάλι είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση στα ακριβά συστήματα καταγραφής κίνησης. Με την καταγραφή της «οπτικής του ανθρώπινου ματιού», οι μηχανές μπορούν να μάθουν να εκτελούν σύνθετες ενέργειες απλώς παρατηρώντας και αντιγράφοντας, επιταχύνοντας την αντικατάσταση των ανθρώπων από AI-powered ρομπότ σε γραμμές παραγωγής.

