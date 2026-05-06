Ο 14χρονος Κινέζος «μάγος» της αεροναυπηγικής: Κατασκευάζει κινητήρα turbojet μόνος του

14χρονος μάγος από την Κίνα, κατασκευάζει με το χέρι του και από το μηδέν, μια λειτουργική μηχανή αεροσκάφους.

Ενώ οι περισσότεροι έφηβοι στην ηλικία του αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στα βιντεοπαιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Che Jingang από την Κίνα έχει θέσει έναν πολύ πιο φιλόδοξο στόχο: την κατασκευή ενός λειτουργικού κινητήρα τζετ.

Ο 14χρονος μαθητής γυμνασίου δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση, καθώς η ενασχόλησή του με την αεροναυπηγική ξεκίνησε από την προσχολική ηλικία.

Από τα χάρτινα αεροπλανάκια στον απειροστικό λογισμό

Το ενδιαφέρον του Che ξεκίνησε στο νηπιαγωγείο, όταν παρατήρησε τη διαφορά στην πτήση ανάμεσα σε μια μπάλα από χαρτί και ένα χάρτινο αεροπλάνο. Αυτή η περιέργεια τον οδήγησε στο να μετατρέψει το σπίτι του σε ένα «εργαστήριο» πειραμάτων.

Μέχρι την τρίτη δημοτικού, ο μικρός Che είχε ήδη αρχίσει να διδάσκεται μόνος του απειροστικό λογισμό, αεροδυναμική και σχεδιασμό κυκλωμάτων, ενώ έμαθε να χειρίζεται σύνθετα λογισμικά σχεδίασης όπως το SolidWorks και το CAD.

Αντί να ακολουθήσει έτοιμα σχέδια από το διαδίκτυο, ο Che επέλεξε τον δύσκολο δρόμο. «Αν απλώς αντέγραφα τα προσχέδια κάποιου άλλου, θα ήταν άσκοπο. Δεν θα μάθαινα τίποτα», δήλωσε στην China Youth Daily. Έτσι, ξεκίνησε να σχεδιάζει κάθε εξάρτημα από το μηδέν, υπολογίζοντας τη ροή του αέρα, τη θερμοκρασία και την πίεση μέσω ειδικών λογισμικών προσομοίωσης.

Η αποτυχία ως κίνητρο

Μέσα από την πλατφόρμα Douyin (η κινεζική έκδοση του TikTok), ο Che άρχισε να καταγράφει την πρόοδό του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον άλλων ενθουσιωδών του είδους, οι οποίοι προσφέρθηκαν μάλιστα να εκτυπώσουν τρισδιάστατα (3D print) κάποια από τα εξαρτήματά του δωρεάν. Μετά από έξι μήνες, το πρώτο του πρωτότυπο απέτυχε στις δοκιμές λόγω προβλημάτων στον θάλαμο καύσης και τον συμπιεστή.

Ωστόσο, η αποτυχία δεν τον πτόησε. «Τίποτα δεν πετυχαίνει με την πρώτη προσπάθεια. Ακόμα και αν απέτυχα, έμαθα κάτι και αυτό μου δίνει κίνητρο για τη δεύτερη φορά», λέει ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή, ο Che εργάζεται πάνω σε μια βελτιωμένη έκδοση του κινητήρα turbojet, αποδεικνύοντας ότι το πάθος και η αυτοδιδασκαλία δεν έχουν ηλικία.

