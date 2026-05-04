Μόνο 6 όροφοι: Η πόλη που «σπάει» τον κανόνα των ουρανοξυστών

Το Γκελεπού στο Μπουτάν σχεδιάζεται ως πόλη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς ουρανοξύστες, με όριο έξι ορόφων, πράσινη ενέργεια και έμφαση στην ποιότητα ζωής και την καινοτομία.

Στο Μπουτάν, μια φιλόδοξη αστική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ανατρέψει τα καθιερωμένα πρότυπα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Το Γκελεπού, μια νέα πόλη που σχεδιάζεται στα νότια της χώρας κοντά στα σύνορα με την Ινδία, προωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, τη χαμηλή δόμηση και την ποιότητα ζωής.

Το εγχείρημα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής που έχει θέσει ο βασιλιάς Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάσχεση της φυγής των νέων στο εξωτερικό. Παράλληλα, η νέα πόλη φιλοδοξεί να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο σχεδιασμός έχει ανατεθεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG), με το Γκελεπού να αναπτύσσεται ως ειδική οικονομική ζώνη. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου είναι η πρόσβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς η χώρα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών της μέσω υδροηλεκτρικής παραγωγής - στοιχείο που αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για ενεργοβόρες δραστηριότητες, όπως τα κέντρα δεδομένων.

Tο πολεοδομικό μοντέλο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πολεοδομικό μοντέλο της πόλης. Παρά την έκταση που αγγίζει τα 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόλις το 4% της επιφάνειας προβλέπεται να αστικοποιηθεί. Σε πλήρη ανάπτυξη, ο πληθυσμός θα μπορούσε να φτάσει το ένα εκατομμύριο κατοίκους, με το αρχικό στάδιο να περιορίζεται περίπου στους 250.000.

Κεντρικό χαρακτηριστικό αποτελεί το όριο ύψους στα κτίρια, που δεν θα ξεπερνούν τους έξι ορόφους. Η επιλογή αυτή αποκλείει την κατασκευή ουρανοξυστών, επιδιώκοντας μια πιο ανθρώπινη κλίμακα και καλύτερη ενσωμάτωση στο φυσικό τοπίο. Παράλληλα, προωθείται η χρήση τοπικών υλικών, όπως μπαμπού, πέτρα και ξύλο, ενώ το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους στατικής ασφάλειας, λόγω της σεισμικότητας της περιοχής.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα. Προβλέπεται η διατήρηση των φυσικών ροών των ποταμών, με ζώνες προστασίας για την αποτροπή πλημμυρών, καθώς και η δημιουργία οικολογικών διαδρόμων που θα επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση της άγριας ζωής, όπως ελεφάντων και τίγρεων.

Το πρώτο μεγάλο έργο υποδομής θα είναι η κατασκευή διεθνούς αεροδρομίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Πρόκειται να αποτελέσει το πρώτο αεροδρόμιο παγκοσμίως που θα κατασκευαστεί από ξυλεία CLT, ενισχύοντας το βιώσιμο αποτύπωμα της πόλης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ