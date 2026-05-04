Μαντλίν Μακάν: Η συγκινητική τελετή 19 χρόνια από την εξαφάνισή της

Οι γονείς της Mαντλίν Μακάν συμμετείχαν την Κυριακή σε μια αγρυπνία προσευχής για να τιμήσουν τη 19η επέτειο από την εξαφάνιση της κόρης τους, διαβεβαιώνοντας ότι: «Η αναζήτηση συνεχίζεται για να τη βρούμε, να αποδώσουμε δικαιοσύνη, να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή». Η Κέιτ και ο Τζέρι, συνοδευόμενοι από τα δίδυμα παιδιά τους, έτυχαν θερμής υποδοχής από υποστηρικτές και άτομα που θα ήθελαν να μοιραστούν τις ευχές τους στην υπαίθρια συγκέντρωση στο χωριό τους, το Ρόθλεϊ του Λέστερσαϊρ.

Είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι φωτογραφίζεται δημόσια με τον Σον και την Αμελί, η οποία είναι πλέον 21 ετών. Το ζευγάρι έδειχνε συντετριμμένο καθώς προσευχόταν για τη «Μάντι», η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. Είχε μείνει να κοιμάται μόνη με τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια της, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε ένα κοντινό εστιατόριο τάπας.

