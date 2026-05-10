Στην Ελλάδα η Τέιλορ Σουίφτ: Πλάνα από γαμήλιο πάρτι πασίγνωστου αθλητή στην Αθήνα

Στην Ελλάδα βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ, και αν και η μεγαλύτερη εμπορικά τραγουδίστρια, κατάφερε να φτάσει στη χώρα μας υπό άκρα μυστικότητα.

Η πολυαγαπημένη τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στην Αθήνα στα Νότια Προάστια. Η άφιξή της έγινε υπό άκρα μυστικότητα και η ίδια δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής κανένα στιγμιότυπο στα social media.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Καλημέρα Είπαμε», στην ΕΡΤ, η νούμερο ένα τραγουδίστρια βρίσκεται στη χώρα μας για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, του Ελληνοαμερικάνου αθλητή του ράγκμπι.

