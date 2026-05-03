Κοιμάσαι με ανεμιστήρα; Η παγίδα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου

Η χρήση ανεμιστήρα τη νύχτα μπορεί να φαίνεται λύση στη ζέστη, αλλά ειδικοί προειδοποιούν για παρενέργειες σε αναπνευστικό, μάτια και μύες.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το καλοκαίρι πλησιάζει, πολλοί αναζητούν εύκολες λύσεις για έναν πιο δροσερό ύπνο. Ο ανεμιστήρας αποτελεί ίσως την πιο άμεση επιλογή, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής χρήση του κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.

Σύμφωνα με τον γιατρό Kiran Dintyala, η λειτουργία του ανεμιστήρα δεν ψύχει απλώς τον χώρο, αλλά θέτει σε κυκλοφορία σωματίδια όπως σκόνη και γύρη. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα σε άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή άσθμα, προκαλώντας φτέρνισμα, καταρροή ή ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή.

Ξηρός αέρας και ερεθισμοί

Ακόμη ένα ζήτημα που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι η ξηρότητα που προκαλεί ο ανεμιστήρας στον αέρα. Η συνεχής ροή μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση του οργανισμού και ερεθισμούς, όπως ξηροφθαλμία, πονόλαιμο ή ακόμη και ρινορραγίες.

Ιδιαίτερα όσοι κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα είναι πιο πιθανό να ξυπνήσουν με έντονη ενόχληση στον λαιμό, ενώ η ξηρότητα στις ρινικές οδούς μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή βλέννας και αίσθημα «βουλωμένης» μύτης.

Επιπτώσεις στον ύπνο και την ενέργεια

Ο ειδικός ύπνου Martin Seeley τονίζει ότι, αν και ο ανεμιστήρας μπορεί να βοηθήσει προσωρινά στη μείωση της θερμοκρασίας, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.

Η ήπια αφυδάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να οδηγήσει σε πρωινή κόπωση και υπνηλία, ενώ συμπτώματα όπως πονοκέφαλος ή πίεση στα ιγμόρεια είναι πολύ πιθανά.

Μυϊκοί πόνοι και δυσκαμψία

Ένας λιγότερο γνωστός αλλά υπαρκτός κίνδυνος αφορά τους μυϊκούς πόνους. Η συνεχής έκθεση σε ρεύμα αέρα, ειδικά όταν κατευθύνεται σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος, μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία ή να επιδεινώσει ήδη υπάρχοντες πόνους, ιδιαίτερα σε άτομα που εργάζονται πολλές ώρες σε καθιστική θέση.

Τι να προσέξετε

Οι ειδικοί δεν προτείνουν απαραίτητα την πλήρη αποφυγή του ανεμιστήρα, αλλά συνιστούν προσοχή στη χρήση του. Ο σωστός καθαρισμός της συσκευής, η αποφυγή άμεσης κατεύθυνσης του αέρα στο σώμα και η επαρκής ενυδάτωση μπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ