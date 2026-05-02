Δεν τον σταματά τίποτα: Συνταξιούχος 66 ετών ταξιδεύει σε 40 χώρες με Vespa

Ο 66χρονος Ισπανός ταξιδεύει με Vespa σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα και στηρίζοντας την έρευνα για τη νόσο Huntington.

Για πολλούς, η συνταξιοδότηση σηματοδοτεί το τέλος μιας ενεργής ζωής. Για τον 66χρονο Carlos Casaucau από την Αραγονία της Ισπανίας, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Όταν αποχώρησε από την εργασία του το 2023, αποφάσισε να υλοποιήσει ένα σχέδιο που είχε στο μυαλό του χρόνια: να ανέβει στη Vespa του και να διασχίσει την Ευρώπη.

Με οδηγό τη φράση «είναι τώρα ή ποτέ», ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον οδήγησε στις 27 πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε περίπου 80 ημέρες, κάλυψε σχεδόν 20.000 χιλιόμετρα, περνώντας από περίπου 40 χώρες και διανύοντας καθημερινά αποστάσεις που έφταναν τα 300 χιλιόμετρα.

Ένα ταξίδι με σκοπό

Το ταξίδι δεν ήταν μια αυθόρμητη απόφαση ή μια προσωπική πρόκληση χωρίς περιεχόμενο. Ο Casaucau είχε αφιερώσει χρόνια στην προετοιμασία του, δουλεύοντας πάνω στη φυσική του κατάσταση, μαθαίνοντας γλώσσες και οργανώνοντας λεπτομερώς τις διαδρομές.

Παράλληλα, έδωσε στη διαδρομή του έναν σαφή κοινωνικό στόχο. Μέσα από την πρωτοβουλία του, κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 4.000 ευρώ για την υποστήριξη της έρευνας γύρω από τη νόσο του Huntington's disease, μια γενετική πάθηση που προκαλεί σταδιακή φθορά των νευρικών κυττάρων και επηρεάζει σοβαρά την κίνηση και τη συμπεριφορά.

Όπως έχει δηλώσει, η εμπειρία τον έκανε να επιστρέψει διαφορετικός, με την αίσθηση ότι ξεκίνησε μια νέα φάση ζωής. Το ταξίδι του καταγράφεται στο βιβλίο του «27UE», που κυκλοφόρησε το 2026.

Η Vespa ως σύμβολο ελευθερίας

Η επιλογή της Vespa δεν είναι τυχαία. Η Vespa PX 200 που χρησιμοποιεί αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα του ιστορικού ιταλικού δικύκλου, που εδώ και δεκαετίες συνδέεται με την ελευθερία της μετακίνησης.

Από τη μεταπολεμική Ιταλία μέχρι σήμερα, η Vespa έχει χρησιμοποιηθεί από ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο για μεγάλες διαδρομές. Ήδη από το 1962, οι Ισπανοί Santiago Guillén και Antonio Veciana είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου σε 79 ημέρες, περνώντας από 17 χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια παραδείγματα συνεχίζουν να εμφανίζονται. Ο Ισπανός Emilio Turrión έχει ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες από το 2013, ενώ άλλοι αναβάτες έχουν καλύψει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα με Vespa, αποδεικνύοντας ότι η αντοχή δεν εξαρτάται από το όχημα αλλά από τον άνθρωπο.

Ο ίδιος ο Casaucau δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Ήδη σχεδιάζει τον επόμενο στόχο του, που δεν είναι άλλος από τον γύρο του κόσμου.

