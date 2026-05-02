Βίντεο στα social media «έκαψαν» 37χρονο «γκαζάκια» που έτρεχε με 240 χμλ με τη μοτοσικλέτα του

Οι αναρτήσεις ενός 37χρονου στα social media, να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 200 χλμ οδήγησαν στη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 37χρονο οδηγό, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα social media, να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ο 37χρονος κινούνταν με ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα.

Η έρευνα των αστυνομικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού ο οποίος κινούμενος στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, με ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση. Την Πέμπτη (30/4) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ