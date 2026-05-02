Για 22 χρόνια τρώει τα ίδια γεύματα: Τι έχει καταφέρει να πετύχει

Ένας άνδρας αποκάλυψε ότι τρώει τα ίδια γεύματα κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγει ένα συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι.

Ο Λουκ Κάρλσον, ο οποίος είναι Αμερικανός CEO της εταιρείας fitness Discover Strength, ξεκινά πάντα τη μέρα του με το ίδιο πρωινό: χυλό βρώμης με μπανάνα, πρωτεΐνη σε σκόνη και κρεατίνη, καθώς και μια μπάρα πρωτεΐνης. Η ρουτίνα συνεχίζεται στο μεσημεριανό, όπου ο Luke τρώει είτε σάντουιτς με γαλοπούλα είτε με κοτόπουλο.

Ο 46χρονος στοχεύει να καταναλώνει περίπου 1.900 έως 2.200 θερμίδες την ημέρα, αλλάζοντας ελαφρώς το βραδινό του με επιλογές από μια μικρή ποικιλία τροφών. Αυτές περιλαμβάνουν συνήθως κοτόπουλο, σολομό ή μοσχάρι, και ο Λουκ λέει ότι ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα από τα 24 του χρόνια, κάτι που τον έχει βοηθήσει να αποφύγει ένα συνηθισμένο φαινόμενο.

Τί είναι η «κόπωση αποφάσεων»

Αυτό είναι η «κόπωση αποφάσεων», όπου ο εγκέφαλος κουράζεται από τις συνεχείς επιλογές και έτσι δεν σκέφτεται καθαρά. Αν έχεις δυσκολευτεί ποτέ να διαλέξεις τι να δεις στο Netflix ή αν ένιωσες απογοήτευση προσπαθώντας να αποφασίσεις τι θα φας για βραδινό, τότε πιθανότατα έχεις βιώσει κάποια μορφή κόπωσης αποφάσεων.

Μία θεωρία υποστηρίζει ότι όταν κάποιες καθημερινές αποφάσεις είναι σταθερές -όπως τι θα φας ή τι θα φορέσεις -εξοικονομείς νοητική ενέργεια για πιο σημαντικές αποφάσεις. «Έτσι αποφεύγω την κόπωση αποφάσεων και εστιάζω στα μακροθρεπτικά συστατικά που χρειάζομαι, παραμένοντας σε ένα κατάλληλο εύρος θερμίδων», ανέφερε ο Λουκ.

Όπως ο Ομπάμα και ο Ζούκερμπεργκ

Άλλα γνωστά πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές είναι ο Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος φορούσε κοστούμια μόνο σε δύο χρώματα και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που έγινε γνωστός για τα απλά γκρι μπλουζάκια του.

Ο Λουκ πρόσθεσε: «Το κάνω αυτό από τα 24 μου και βρήκα μια ρουτίνα που μου ταιριάζει πολύ καλά. Δεν βαριέμαι, γιατί έχω μια μικρή ποικιλία. Έμαθα πριν περίπου δέκα χρόνια, όταν τα ταξίδια μου αυξήθηκαν πολύ, ότι αν έτρωγα σνακ στις πτήσεις και υπερκατανάλωνα φαγητό στα εστιατόρια όταν ήμουν στον δρόμο, θα έπαιρνα βάρος και λίπος. Η πειθαρχία στη διατροφή κατά τα επαγγελματικά ταξίδια είναι σημαντική».

Και παρά το γεγονός ότι τρώει περιορισμένο αριθμό τροφών, ο Λουκ λέει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα για τον ίδιο. «Ανυπομονώ για αυτά τα φαγητά», είπε. «Μου αρέσουν και είναι θρεπτικά· μπορώ να τα βρίσκω ή να τα παίρνω μαζί μου όταν ταξιδεύω, και ταξιδεύω σχεδόν κάθε εβδομάδα όλο τον χρόνο».

Και συνέχισε λέγοντας: «Κάθε μέρα για μεσημεριανό τρώω σάντουιτς με γαλοπούλα ή κοτόπουλο (μου αρέσει πολύ ένα σάντουιτς από τα Trader Joe’s ή Tatte όταν είμαι στην ανατολική ακτή). Παίρνω έναν μικρό καφέ μόκα με χαμηλά λιπαρά χωρίς σαντιγί, ένα ρόφημα πρωτεΐνης και ένα μήλο.

Οι κοντινοί μου άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι τα μη διαπραγματεύσιμα για μένα, αλλά δεν θέλω να χαλάω ή να επηρεάζω αρνητικά τις εμπειρίες των άλλων. Έτσι, είμαι χαρούμενος να φέρνω το δικό μου φαγητό ή να επιλέγω εστιατόρια που τους αρέσουν, ενώ παράλληλα βρίσκω κάτι που καλύπτει τις ανάγκες μου».

