Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας

Εγγύτητα διαβίωσης σε βενζινάδικα και καρκίνος παιδικής ηλικίας: Τι διαπίστωσε μια νέα μελέτη.

Τα βενζινάδικα μπορεί να φαίνονται σαν συνηθισμένες υποδομές γειτονιάς, αλλά απελευθερώνουν ατμούς βενζίνης στον κοντινό αέρα.

Μια νέα μελέτη στο Κεμπέκ υποδηλώνει, ότι τα παιδιά που γεννιούνται κοντά σε βενζινάδικα μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας, ειδικά όταν το σπίτι βρίσκεται σε απόσταση 100 έως 250 μέτρων από ένα πρατήριο.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Environmental Pollution, παρακολούθησε 824.414 παιδιά, που γεννήθηκαν στο Κεμπέκ μεταξύ 2007 και 2020 και παρακολούθησε διαγνώσεις καρκίνου έως την ηλικία των 15 ετών, τον θάνατο ή έως το τέλος της μελέτης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την εγγύτητα των κατοικιών στα βενζινάδικα κατά τη γέννηση ως δείκτη πιθανής έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με τη βενζίνη.

