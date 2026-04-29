Η πρώτη χώρα που δοκιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να τερματίσει το πρόβλημα της εργασίας στα αεροδρόμιά της

Η Japan Airlines, σε συνεργασία με την GMO Internet Group, ξεκινά μια πρωτοβουλία για την ανακούφιση των εργαζομένων από τον φόρτο εργασίας στα αεροδρόμια της Ιαπωνίας.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο Guardian, η χώρα θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους για να επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους, καθώς ο εγχώριος ενεργός πληθυσμός συρρικνώνεται συνεχώς.

Το σχέδιο της Ιαπωνίας για την καταπολέμηση του φόρτου εργασίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Japan Airlines (JAL) ξεκινά στις αρχές Μαΐου μια δοκιμαστική φάση για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μόνιμη εγκατάστασή τους, ώστε να απαλλάξουν τους υπαλλήλους από τη βαριά σωματική καταπόνηση που απαιτεί η διαχείριση των αποσκευών σε έναν τερματικό σταθμό που εξυπηρετεί πάνω από 60 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Το ρομπότ G1 της Unitree: Τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά

Κατά τη διάρκεια επίδειξης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, το ρομπότ «G1» της κινεζικής εταιρείας Unitree, ύψους 130 εκατοστών, παρουσιάστηκε να σπρώχνει φορτία πάνω σε ιμάντα μεταφοράς δίπλα σε ένα αεροσκάφος.

Ο Yoshiteru Suzuki, πρόεδρος της JAL Ground Service, τόνισε ότι η χρήση ρομπότ σε απαιτητικές εργασίες θα μειώσει αναπόφευκτα τον φόρτο εργασίας των ανθρώπων, προσφέροντάς τους σημαντικά οφέλη.

Τα συγκεκριμένα ανθρωποειδή δεν περιορίζονται μόνο στη μεταφορά βάρους, καθώς μελλοντικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στον καθαρισμό της καμπίνας των αεροπλάνων.

Το ρομπότ G1 διαθέτει πτυσσόμενο σχεδιασμό, για εύκολη και συμπαγή αποθήκευση. Επιπλέον έχει προηγμένους αισθητήρες εξοπλισμένο με τεχνολογία LiDAR 3D, κάμερα βάθους και συστήματα φωνητικής αναγνώρισης. Διαθέτει μπαταρία 9000 mAh με αυτονομία δύο ωρών και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 7,2 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ανάπτυξη των ρομπότ θα γίνει σε στάδια. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί παρατήρηση των λειτουργιών για να εντοπιστούν οι κατάλληλες περιπτώσεις χρήσης, ενώ θα ακολουθήσουν δοκιμές σε προσομοιωμένες συνθήκες πραγματικού κόσμου. Το πείραμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, με την προσδοκία ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής ευελιξίας θα οδηγήσει σε ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο που θα καλύπτει τα κενά της αγοράς εργασίας.

