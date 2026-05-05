Ο βασιλιάς της παραγωγικότητας

Όχι, δεν υπερβάλλουμε. Αν εργάζεστε συχνά με πολλά προγράμματα ταυτόχρονα, τότε το ASUS Zenbook DUO είναι σίγουρα μια εξαιρετική επιλογή.

Ποιο είναι το μυστικό του; Το ASUS Zenbook DUO (UX8407) διαθέτει δύο οθόνες αφής 14 ιντσών. Χάρη σε αυτές, ο χρήστης απολαμβάνει έναν τεράστιο χώρο εργασίας, ενώ ο φορητός υπολογιστής διατηρεί τις συμπαγείς διαστάσεις του. Στο πίσω μέρος, υπάρχει μια ενσωματωμένη βάση που επιτρέπει τη ρύθμιση του φορητού υπολογιστή σε διάφορες θέσεις, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε να το ρυθμίσετε σαν ανοιχτό βιβλίο, με τις οθόνες δίπλα-δίπλα, ή οριζόντια, με τη μία οθόνη πάνω από την άλλη. Εάν μια οθόνη είναι αρκετή ή ο χώρος είναι περιορισμένος (για παράδειγμα, σε αεροπλάνο), μπορείτε να τοποθετήσετε το αποσπώμενο πληκτρολόγιο Bluetooth που περιλαμβάνεται πάνω από τη μία οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση, το Zenbook DUO παίρνει τη μορφή ενός κλασικού φορητού υπολογιστή. Χάρη σε όλα αυτά, το DUO προσφέρει απαράμιλλη παραγωγικότητα στους χρήστες που εργάζονται με πολλά προγράμματα ταυτόχρονα (προγραμματισμός, μετάφραση, εργασία με πολλαπλές εφαρμογές Excel ή έγγραφα Word).

Οθόνες για κάθε περίσταση

Το πλεονέκτημα αυτού του φορητού υπολογιστή δεν είναι μόνο ο αριθμός των οθονών, αλλά και η ποιότητά τους. Πίσω από το μακρύ όνομα ASUS Lumina Pro OLED κρύβονται φανταστικές οθόνες που, εκτός από όλα τα συνηθισμένα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας OLED, προσφέρουν αρκετές σημαντικές βελτιώσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι δύο οθόνες είναι πανομοιότυπες σε όλα τα χαρακτηριστικά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την άνεση των ματιών κατά τη χρήση. Έχουν διαγώνιο 14 ίντσες και ανάλυση 2880 x 1800 pixels. Η φωτεινότητα σε λειτουργία HDR φτάνει τα 1.000 nits, οπότε το περιεχόμενο στην οθόνη είναι καθαρά ορατό ακόμη και σε έντονο εσωτερικό φωτισμό ή όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα σε μια καφετέρια. Ένα ειδικό αντι-ανακλαστικό στρώμα συμβάλλει επίσης στην καλύτερη αναγνωσιμότητα. Οι οθόνες διαθέτουν μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης από 48 έως 144 Hz. Εκτός από το ότι καθιστά κάθε κίνηση στην οθόνη πιο ομαλή και φυσική, αυτή η λειτουργία μειώνει επίσης την κατανάλωση ενέργειας, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Premium σασί από Ceraluminum

Σε αντίθεση με το περσινό μοντέλο, το Zenbook DUO του 2026 διαθέτει σώμα κατασκευασμένο από Ceraluminum. Πρόκειται για ένα πολύ ελαφρύ αλλά εκπληκτικά ανθεκτικό υλικό, πολύ πιο ανθεκτικό στη φθορά από το αλουμίνιο, με λεπτή υφή που προσφέρει ευχάριστη αίσθηση στην αφή. Ολόκληρος ο φορητός υπολογιστής έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD 810H που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για την επαλήθευση της αξιοπιστίας του. Το νέο DUO έχει σημαντικά βελτιωμένο σχεδιασμό, με 70% μικρότερο κενό μεταξύ των οθονών, γεγονός που ενισχύει την εντύπωση ότι ο χρήστης εργάζεται σε μία μεγάλη οθόνη αντί για δύο μικρότερες.

Εξαιρετικές επιδόσεις και εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας

Όσον αφορά την απόδοση, αρκεί να πούμε ότι το ASUS Zenbook DUO (UX8407) διαθέτει τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 Series 3. Χάρη στη βελτιωμένη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) με έως και 50 TOPS, το DUO ανήκει στην κατηγορία Copilot+ PC και μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης των Windows. Αυτός ο φορητός υπολογιστής διαθέτει δύο μπαταρίες με συνολική χωρητικότητα 99 Wh. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει αυξηθεί κατά 20%, γεγονός που αντανακλάται στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία στο πληκτρολόγιο Bluetooth έχει επίσης αυξηθεί, κατά 100%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι διαθέτει δύο οθόνες και μια τεράστια μπαταρία, το βάρος του φορητού υπολογιστή είναι αρκετά αποδεκτό: 1.35 kg χωρίς το πληκτρολόγιο ή 1.65 kg με το πληκτρολόγιο Bluetooth. Οι μηχανικοί της ASUS κατάφεραν να διατηρήσουν το ίδιο βάρος με το περσινό μοντέλο, κάτι που αποτελεί μεγάλη επιτυχία δεδομένων των σημαντικά μεγαλύτερων και βαρύτερων μπαταριών. Κατάφεραν επίσης να ενσωματώσουν έξι ηχεία, μετατρέποντας το DUO σε μια πολυτελή συσκευή πολυμέσων.

Πρόσθετο πλεονέκτημα για τους αγοραστές: Επέκταση εγγύησης

Η ASUS αποφάσισε να χαρίσει στους αγοραστές του μοντέλου Zenbook DUO (καθώς και πολλών άλλων φορητών υπολογιστών) μια ελκυστική προσφορά. Όποιος αγοράσει έναν φορητό υπολογιστή Vivobook S, Zenbook, ProArt ή ROG από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή έως τα τέλη Ιουνίου, μπορεί να λάβει ένα επιπλέον (τρίτο) έτος εγγύησης εντελώς δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καταχωρήσετε τον φορητό υπολογιστή σας στον ιστότοπο της ASUS.

