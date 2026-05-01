Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

Ο Ronald Wayne αποχώρησε από την Apple μόλις 12 ημέρες μετά την ίδρυσή της, πουλώντας το ποσοστό του για 700 ευρώ.

Η ιστορία της Apple είναι από τις πιο γνωστές στον κόσμο της τεχνολογίας, με τον Steve Jobs να αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της πορείας της. Πίσω όμως από το ξεκίνημα της εταιρείας, δεν βρίσκονταν μόνο εκείνος και ο Steve Wozniak.

Το 1976, μαζί τους ήταν και ένας τρίτος άνθρωπος, ο Ronald Wayne. Μηχανικός με εμπειρία, συνέβαλε στα πρώτα βήματα της εταιρείας, σχεδιάζοντας το πρώτο λογότυπο και συντάσσοντας το αρχικό συμβόλαιο συνεργασίας. Για τη συμμετοχή του, κατείχε το 10% της νεοσύστατης τότε Apple Computer.

Η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

Μόλις 12 ημέρες μετά την ίδρυση της εταιρείας, ο Wayne πήρε μια απόφαση που έμελλε να μείνει στην ιστορία. Επέλεξε να αποχωρήσει, πουλώντας το ποσοστό του για περίπου 700 ευρώ, ενώ έλαβε και ένα επιπλέον ποσό για να παραιτηθεί από κάθε μελλοντική αξίωση στην εταιρεία.

Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Σε αντίθεση με τους Jobs και Wozniak, ο Wayne είχε ήδη περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του και φοβόταν ότι σε περίπτωση αποτυχίας της εταιρείας, θα μπορούσε να βρεθεί εκτεθειμένος σε χρέη. Το ρίσκο, για εκείνον, δεν ήταν θεωρητικό.

Σήμερα, με την αξία της Apple να αγγίζει επίπεδα-ρεκόρ, το 10% που κατείχε τότε θα αντιστοιχούσε σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Μια από τις πιο «ακριβές» αποφάσεις στην ιστορία των επιχειρήσεων.

Χωρίς μετάνοια, με άλλη φιλοσοφία

Παρά το οικονομικό μέγεθος της απώλειας, ο Wayne δεν έχει εκφράσει ποτέ δημόσια μεταμέλεια. Αντίθετα, έχει δηλώσει ότι η επιτυχία του δεν μετριέται με βάση τα χρήματα, αλλά με την καθαρότητα της σκέψης και την ορθότητα των αποφάσεων τη στιγμή που λαμβάνονται.

Μετά την αποχώρησή του, συνέχισε να εργάζεται για δεκαετίες ως μηχανικός και τεχνικός σχεδιαστής, ακολουθώντας μια πιο σταθερή επαγγελματική πορεία, μακριά από τα ρίσκα που χαρακτήρισαν την Apple στα πρώτα της βήματα.

Την ίδια περίοδο, οι Jobs και Wozniak επέλεξαν να κινηθούν επιθετικά, αναλαμβάνοντας σημαντικά ρίσκα για να στηρίξουν την εταιρεία. Δανεισμοί, καθυστερήσεις πληρωμών και προσωπικές θυσίες ήταν μέρος της διαδρομής που τελικά οδήγησε στην εκτόξευση της Apple.

Η ιστορία του Wayne παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο διαφορετικά μπορεί να εξελιχθεί μια απόφαση, ανάλογα με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να πάρει ο καθένας.

