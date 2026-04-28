Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους

Μεγάλη αμερικανική μελέτη αξιολόγησε δεδομένα ατόμων ηλικίας 25 έως 49 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεαρές ηλικίες, είναι μια ανησυχητική τάση που έχει καταγραφεί σε πολλές μελέτες, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Oncology, έρχεται τώρα να εντοπίσει κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι εμφανίζοντας ως κοινό στοιχείο στην κλιμάκωση των θανατηφόρων περιστατικών.

Ερευνητές της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου εξέτασαν δεδομένα για περισσότερους από 101.000 ενήλικες, ηλικίας 25-49 ετών, οι οποίοι πέθαναν από καρκίνο του παχέος εντέρου, το διάστημα 1994-2023. Οι επιστήμονες χώρισαν τα στοιχεία ηλικιακά ανά πενταετία, φύλο και μορφωτικό επίπεδο. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας (NCHS) των ΗΠΑ.

Το κύριο εύρημα της μελέτης είναι ότι οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή, η συντριπτική αύξηση των θανάτων τα τελευταία τριάντα χρόνια, από καρκίνο του παχέος εντέρου σε νεαρές ηλικίες, προήλθε από την πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr