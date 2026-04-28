Πανικός στον Κεραμεικό: Ηλικιωμένος άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και τράπηκε σε φυγή

Συναγερμός στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού όταν ένας 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα και άνοιξε πυρ.

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης (28/4) στον Κεραμεικό όταν ένας ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ της περιοχής και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 89χρονος μπήκε με καραμπίνα στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί, ενώ φέρεται να έχει τραυματιστεί ένας υπάλληλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κειριαδών 4, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο δράστης, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης γνωστός στην περιοχή, αναζητείται καθώς μετά τους πυροβολισμούς, τράπηκε σε φυγή.

