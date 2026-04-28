Μετά τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού ο 89χρονος πυροβόλησε κι άλλα άτομα στη Λουκάρεως

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην περιοχή του Κεραμεικού, καθώς ο 89χρονος που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ με καραμπίνα και τραυμάτισε υπάλληλο στο πόδι, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην οδό Λουκάρεως όπου τραυμάτισε κι άλλα άτομα.

Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4) ένας 89χρονος ρακοσυλλέκτης εισέβαλε με καραμπίνα και άνοιξε πυρ σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως στον Κεραμεικό.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Ο δράστης μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή και λίγο αργότερα βρέθηκε στην οδό Λουκάρεως στο Ειρηνοδικείο και πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα, με αποτέλεσμα να τα τραυματίσει. Στη συνέχεια άφησε το όπλο και εξαφανίστηκε.

Ο 89χρονος έχει καταφέρει να διαφύγει και αναζητείται με την αστυνομία να σαρώνει την περιοχή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

Κεραμέως: «Η σκέψη μας στον υπάλληλο»

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, για την επίθεση που σημειώθηκε στον Κεραμεικό.

Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

