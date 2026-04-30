Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει τον ράπερ D4vd σε μια αποτρόπαια δολοφονία ανήλικης, με στοιχεία που παραπέμπουν σε προμελετημένο έγκλημα και προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από τους εισαγγελείς, ο καλλιτέχνης φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 14χρονη Celeste Rivas στο σπίτι του στους λόφους του Χόλιγουντ στις 23 Απριλίου 2025.

Όπως υποστηρίζεται, ο ίδιος είχε καλέσει Uber για να μεταφέρει την ανήλικη από το σπίτι της οικογένειάς της στη Lake Elsinore της Καλιφόρνια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μετά την άφιξή της, τη δολοφόνησε και παρέμεινε στο σημείο ενώ εκείνη αιμορραγούσε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr