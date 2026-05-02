Άγρια συμπλοκή στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν δύο 15χρονοι

Συμπλοκή μεταξύ ομάδας ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτομαγιάς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο 15χρονων. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Αϊδινίου, έπειτα από σχετική ειδοποίηση που έλαβε το κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην ένταση ενεπλάκησαν τουλάχιστον 10 ανήλικοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συμπλοκής.

Η επέμβαση και οι τραυματισμοί

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Στους νεαρούς προτάθηκε η διακομιδή τους σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο οι ίδιοι αρνήθηκαν.

Πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι εγκατέλειψαν το σημείο και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των συμμετεχόντων, καθώς και για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σημείο όπου λειτουργούν καταστήματα, με εργαζόμενους και καταστηματάρχες να εμφανίζονται αναστατωμένοι από όσα συνέβησαν.