Octoauto: Το θρυλικό οκτάτροχο αυτοκίνητο κατασκευασμένο για άνεση (vid)

Αυτή είναι η απίστευτη ιστορία του Octoauto, του αυτοκινήτου με τις 8 ρόδες που υποσχόταν την πιο απαλή οδήγηση στον κόσμο, το οποίο αν και εντυπωσίασε, δεν πούλησε.

Το Octoauto υπήρξε μια από τις πιο παράξενες κατασκευές στην ιστορία της αυτοκίνησης, ένα οκτάτροχο όχημα που υποσχόταν μια πρωτόγνωρα ομαλή και σταθερή εμπειρία οδήγησης.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι αναρτήσεις των αυτοκινήτων ήταν υποτυπώδεις και οι δρόμοι σε πολύ κακή κατάσταση. Ο Αμερικανός εφευρέτης Milton Reeves, αναζητώντας έναν τρόπο να κάνει τις μετακινήσεις πιο άνετες και να μειώσει τη φθορά των ελαστικών, παρουσίασε το 1911 το Reeves Overland Octoauto.

Η έμπνευσή του προήλθε από τον σχεδιασμό των τρένων και η σκέψη του ήταν η εξής: «Αν τα βαγόνια χρησιμοποιούν πολλαπλούς άξονες για να κατανέμουν το βάρος και να εξομαλύνουν την κίνηση, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για ένα αυτοκίνητο;».

Ο ιδιόρρυθμος σχεδιασμός του Octoauto

Το κύριο χαρακτηριστικό του Octoauto ήταν ο σχεδιασμός με τέσσερις άξονες και οκτώ τροχούς. Το μπροστινό μέρος διέθετε δύο κατευθυντήριους άξονες, ενώ το πίσω μέρος είχε άλλους δύο, με μόνο τον έναν εξ αυτών να δίνει κίνηση στο όχημα.

Ο Reeves πίστευε ότι η πιο ομοιόμορφη κατανομή του βάρους θα μείωνε τους κραδασμούς και την καταπόνηση της ανάρτησης. Στις διαφημίσεις της εποχής, το Octoauto προβαλλόταν ως «το αυτοκίνητο με την πιο απαλή οδήγηση στον κόσμο».

Μια παταγώδης εμπορική αποτυχία παρά τη μεγάλη εντύπωση

Το όχημα έκανε το ντεμπούτο του στο πρώτο Indianapolis 500 το 1911, κλέβοντας την παράσταση από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Παρά την τεράστια περιέργεια του κοινού, οι πωλήσεις ήταν μηδαμινές. Ο σχεδιασμός ήταν υπερβολικά τολμηρός και το κόστος δυσβάσταχτο (άγγιζε τα $3.200), το Octoauto κόστιζε όσο τέσσερα Ford Model T.

Εκτός από το υψηλό κόστος, το σύστημα πολλαπλών αξόνων έκανε τον χειρισμό του αυτοκινήτου εξαιρετικά δύσκολο. Ο Reeves προσπάθησε να διορθώσει το πρόβλημα λανσάροντας αργότερα το εξατροχο Sextoauto, αλλά η αγορά είχε ήδη στραφεί σε πιο οικονομικές και πρακτικές λύσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ