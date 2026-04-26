Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο: Διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και έχει 90% πληρότητα (vid)

Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο βρίσκεται στην Μαλαισία, διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και το κυριότερο... δεν απευθύνεται σε πλούσιους!

Το First World Hotel & Plaza στο Genting Highlands της Μαλαισίας κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου ξενοδοχείου στον πλανήτη, διαθέτοντας 7.351 λειτουργικά δωμάτια κατανεμημένα σε δύο γιγαντιαίους πύργους.

Όταν εγκαινιάστηκε το 2006, το First World Hotel διέθετε «μόλις» 6.118 δωμάτια. Το 2008 έχασε τον τίτλο του από το Venetian Hotel στο Λας Βέγκας, το οποίο επεκτάθηκε στα 7.128 δωμάτια. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του δεύτερου πύργου του το 2015, το θέρετρο της Μαλαισίας ανέκτησε τα πρωτεία και έκτοτε παραμένει αήττητο στην κορυφή της λίστας.

Οι τρεις βασικοί παράγοντες της επιτυχίας του

Το ξενοδοχείο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Κουάλα Λουμπούρ, στην περιοχή Pahang, η οποία αποτελεί κορυφαίο κέντρο ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ασία. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, διατηρεί εντυπωσιακά ποσοστά πληρότητας που αγγίζουν το 90%. Η επιτυχία του οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες.

Είναι άμεσα συνδεδεμένο με μεγάλα εμπορικά κέντρα και πάρκα αναψυχής, βρίσκεται δίπλα στη μοναδική νόμιμη περιοχή καζίνο της χώρας, καθώς ο τζόγος απαγορεύεται στην υπόλοιπη Μαλαισία λόγω του μουσουλμανικού πληθυσμού και ξεχωρίζει για τις προσιτές τιμές του αφού δεν απευθύνεται μόνο σε πλούσιους επισκέπτες αλλά προσφέρει μια ευρεία γκάμα δωματίων για κάθε βαλάντιο.

Για να μπορέσει να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο των ενοίκων, το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα check-in. Σήμερα, η δυναμικότητά του περιλαμβάνει 3.164 στάνταρ δωμάτια, 2.922 πολυτελή δωμάτια, καθώς και εκατοντάδες superior luxury και World Club σουίτες, καλύπτοντας τις ανάγκες εκατομμυρίων τουριστών που συρρέουν στην περιοχή κάθε χρόνο.

