ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Από τα Ιωάννινα η εκκίνηση της παγκόσμιας αθλητικής διοργάνωσης- Ride the beat με την Ανδρομάχη στην Παρουσίαση των ομάδων (5/5)

Θωμάς Μπέγκας: «Η πόλη μας γίνεται μέρος μίας παγκόσμιας εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό» – Η πρώτη ελληνική επαγγελματική ομάδα P.A.S. Ioanninon – P&I (PPI) παρούσα στον Αγώνα.

Τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου και μία από τις πιο εμβληματικές πόλεις της χώρας, μπαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, φιλοξενώντας δύο κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης: την επίσημη παρουσίαση των ομάδων την Τρίτη 5 Μαΐου στις 17:30, στην Πλατεία Μαβίλη, δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα, και την εκκίνηση του 1ου ετάπ την αμέσως επόμενη ημέρα, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 11:50 στο ίδιο σημείο!

Με φόντο τη λίμνη, το Κάστρο και το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης, τα Ιωάννινα αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση, στέλνοντας το πρώτο μεγάλο μήνυμα του Γύρου: ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι ένα διεθνές αθλητικό γεγονός που συνδέει τον αθλητισμό με τον τόπο, την ιστορία, την εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία.

Η βραδιά της 5ης Μαΐου στη λίμνη των Ιωαννίνων δεν θα είναι μόνο η επίσημη έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος, αλλά και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για την πόλη και τους επισκέπτες της.

Η παρουσίαση των ομάδων στην Πλατεία Μαβίλη θα πλαισιωθεί από δωρεάν συναυλία με την Ανδρομάχη, δίνοντας έναν ξεχωριστό εορταστικό τόνο σε μια βραδιά που φέρνει το διεθνές πελοτόν στην καρδιά των Ιωαννίνων και μετατρέπει το παραλίμνιο μέτωπο σε σημείο συνάντησης αθλητισμού, ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας. Από φέτος ο ΔΕΗ Tour Of Hellas δίνει τον τόνο σε όλους τους τερματισμούς της διοργάνωσης με τις συναυλίες Ride the Beat!

Η αυλαία του αγώνα ανοίγει στα Ιωάννινα, με το πελοτόν να κινείται αρχικά μέσα από το αστικό τοπίο της πόλης και να περνά από το Κάστρο, πριν δοθεί η επίσημη εκκίνηση – το λεγόμενο «σημείο 0» – στη Λεωφόρο Δωδώνης. Από εκεί, το 1ο ετάπ Ιωάννινα – Αγρίνιο ξεδιπλώνεται σε μία διαδρομή 171,6 χιλιομέτρων, με έντονη εναλλαγή εικόνων και ρυθμού, από τα ηπειρωτικά βουνά και τα ιστορικά περάσματα έως την Άρτα, την Αμφιλοχία και τον εντυπωσιακό τερματισμό στο Αγρίνιο.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή του δυναμική, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 και το ERTFLIX, αλλά και με 17 διεθνή τηλεοπτικά μέσα να μεταδίδουν τον αγώνα live, διευρύνοντας σημαντικά την παγκόσμια απήχησή του. Η περσινή διοργάνωση κατέγραψε media value ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι ο Γύρος αποτελεί πλέον ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για τις πόλεις και τις Περιφέρειες που τον φιλοξενούν.

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, σε ενδεικτική δήλωσή του, υπογράμμισε:



«Καλωσορίζουμε στην πόλη μας και την Ήπειρο το κορυφαίο αυτό αθλητικό παγκόσμιο γεγονός! Για τα Ιωάννινα, η φιλοξενία της επίσημης παρουσίασης των ομάδων και της μεγάλης εκκίνησης του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 είναι μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας, προβολής και σύνδεσης της πόλης μας με ένα αθλητικό γεγονός διεθνούς ακτινοβολίας.

Η φιλοξενία του ΔΕΗ Tour of Hellas στα Ιωάννινα αντανακλά μια φιλοσοφία που υπηρετούμε σταθερά: τη σύνδεση της βιώσιμης κινητικότητας με τη διάδοση της αθλητικής κουλτούρας και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων. Για εμάς, το ποδήλατο δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης· είναι στάση ζωής για μια πιο βιώσιμη, πιο ανθρώπινη πόλη.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και την Οργανωτική Επιτροπή, που μοιράστηκαν μαζί μας αυτό το όραμα και επέλεξαν τα Ιωάννινα ως κεντρικό σημείο της φετινής διοργάνωσης.

Η λίμνη, το Κάστρο και η ιστορική ταυτότητα των Ιωαννίνων γίνονται μέρος μιας ζωντανής παγκόσμιας εικόνας, ενώ ταυτόχρονα η τοπική κοινωνία συμμετέχει ενεργά σε μια γιορτή του αθλητισμού, της παιδείας και της βιώσιμης κινητικότητας».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρυσόστομος Σιαφάκας, δήλωσε για το σπριντ των pro riders που έχει η πόλη του στο πλαίσιο του αγώνα:

«Η διέλευση του ΔΕΗ Tour of Hellas από την Άρτα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο για την προβολή της περιοχής μας, αλλά και για την ενίσχυση μιας νέας κουλτούρας βιώσιμης κινητικότητας.

Μέσα από τις παράλληλες δράσεις και τη συμμετοχή των σχολείων, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες – και κυρίως τα παιδιά – γύρω από την αξία του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή.

Επενδύουμε σε μια διαφορετική νοοτροπία, με στόχο πιο ανθρώπινες πόλεις, πιο καθαρές μετακινήσεις και έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που σέβεται το περιβάλλον».

Ride the Beat: Μια μεγάλη γιορτή στα Ιωάννινα – Παρουσίαση ομάδων, συναυλία και ΔΕΗ Fan Zones στο επίκεντρο

Τα Ιωάννινα μετατρέπονται στις 5 Μαΐου στο επίκεντρο του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, φιλοξενώντας μια ολοκληρωμένη γιορτή αθλητισμού, ψυχαγωγίας και συμμετοχής. Η επίσημη παρουσίαση των ομάδων στη Λίμνη και την Πλατεία Μαβίλη δίνει το εναρκτήριο σήμα της διοργάνωσης, με το διεθνές πελοτόν να έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό, σε μια ανοιχτή εκδήλωση υψηλού συμβολισμού.

Η ημέρα κορυφώνεται με τη μεγάλη συναυλία της Ανδρομάχης, στο πλαίσιο του “Ride the Beat”, μετατρέποντας την πόλη σε έναν ζωντανό πυρήνα αθλητισμού και πολιτισμού.

Παράλληλα, τα ΔΕΗ Fan Zones και οι οργανωμένες δράσεις στην Πλατεία Μαβίλη, από τις 4 έως και τις 6 Μαΐου, δημιουργούν έναν δυναμικό χώρο εμπειριών για όλες τις ηλικίες, με ποδηλατικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετοχικές δράσεις για το κοινό.

Όπως επισημαίνει ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της διοργάνωσης, Τάκης Ξουρής, ο φετινός ΔΕΗ Tour of Hellas καταγράφει ήδη εξαιρετικά ισχυρή διεθνή απήχηση, με σημαντική αύξηση του media value, 17 επιβεβαιωμένες ζωντανές μεταδόσεις σε διεθνή μέσα και καθημερινή παρουσία στην ΕΡΤ, ενώ η συνολική αγωνιστική αναβάθμιση ενισχύει τη θέση του αγώνα στο διεθνές καλεντάρι.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Παράλληλων Δράσεων, Θάνος Γεωργίου, υπογραμμίζει ότι τα Ιωάννινα αποτελούν το επίκεντρο ενός πολυήμερου προγράμματος δράσεων που φέρνει τον πολίτη στο προσκήνιο, με side events, ποδηλατοβόλτες και βιωματικές εμπειρίες στη Fan Zone, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη γιορτή που συνδέει τον αθλητισμό με την καθημερινότητα και αφήνει ουσιαστική παρακαταθήκη για την πόλη.

Το πολυεπίπεδο αυτό πρόγραμμα επιβεβαιώνει ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι μόνο ένας διεθνής αγώνας υψηλού επιπέδου, αλλά μια διοργάνωση που ενσωματώνεται στις πόλεις και ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες.

Η πρώτη επαγγελματική ποδηλατική ομάδα των Ιωαννίνων κάνει ντεμπούτο στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Ξεχωριστή σημασία για τα Ιωάννινα έχει και η παρουσία της P.A.S. Ioanninon – P&I (PPI), της πρώτης επαγγελματικής ποδηλατικής ομάδας με έδρα την πόλη, η οποία θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή ως UCI Continental Team στον φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Η γιαννιώτικη ομάδα θα βρεθεί στην εκκίνηση του κορυφαίου διεθνούς ποδηλατικού αγώνα της χώρας με ένα ρόστερ που συνδυάζει νεανικό ταλέντο, εμπειρία και διεθνή παρουσία. Την αποστολή της συγκροτούν οι νεαροί Έλληνες αθλητές Θεοφάνης Κυρίτσης, Κωνσταντίνος Ζιντζόβας και Τιμόθεος Μιχαήλ Σιφούνιος, όλοι 18 ετών και στην κατηγορία Under 23, οι έμπειροι Ευάγγελος Πέτρου και Νικόλαος Βουκελάτος, καθώς και ο Ιταλός Alessio Gasparini, που προσθέτει διεθνή εμπειρία στο σύνολο.

Για την πρώτη αγωνιστική της χρονιά σε αυτό το επίπεδο, η P.A.S. Ioanninon – P&I δίνει έμφαση τόσο στην αγωνιστική συνέπεια όσο και στην εξέλιξη των αθλητών της, με βασική επιδίωξη μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική παρουσία στον Γύρο, αλλά και την απόκτηση πολύτιμων παραστάσεων σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού. Την αγωνιστική καθοδήγηση της ομάδας έχουν ο Μιχάλης Καρατζένης ως Directeur Sportif και ο Οδυσσέας Ζιώγος ως Assistant Directeur Sportif.

Πρόδρομες δράσεις σε Ιωάννινα και Άρτα με επίκεντρο τα παιδιά και το ποδήλατο

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των ημερών είχαν και οι πρόδρομες εκπαιδευτικές δράσεις της Cycling Greece, που προηγήθηκαν της συνέντευξης Τύπου σε Ιωάννινα και Άρτα, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas επενδύει ουσιαστικά στην επαφή με τα παιδιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Στο ΠΕΑΚΙ Λιμνοπούλας, μαθητές δημοτικών σχολείων των Ιωαννίνων συμμετείχαν σε οργανωμένες δράσεις με αντικείμενο την οδική ασφάλεια, τη σωστή χρήση του ποδηλάτου και τη βιωματική γνωριμία με την ποδηλατική κουλτούρα, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδύασε εκπαίδευση, παιχνίδι και ψυχαγωγία.

Αντίστοιχα, μία ημέρα νωρίτερα, στην κεντρική πλατεία της Άρτας, πάνω από 300 παιδιά συμμετείχαν στις πρόδρομες δράσεις της διοργάνωσης, προεξοφλώντας ουσιαστικά τη θερμή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο πέρασμα του αγώνα από την πόλη, όπου θα διεξαχθεί και το 1ο σπριντ ευθείας του 1ου ετάπ. Παράλληλα, πιστοποιημένοι προπονητές επισκέφθηκαν δύο γυμνάσια της Άρτας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Cycling Greece με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ, την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και τον ΣΕΠΠ.

Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος – 1ο ετάπ

Χλμ. 0 – Λεωφόρος Δωδώνης (Επίσημη Εκκίνηση)

Χλμ. 16,35 – Δωδώνη (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας)

Χλμ. 73 – Άρτα (1ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 115,5 – Αμφιλοχία (2ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 145,3 – Λίμνη Στράτου (Avance Sprint)

Χλμ. 171,6 – Αγρίνιο (Τερματισμός)

Σύντομα στοιχεία 1ου ετάπ

Ημερομηνία: Τετάρτη 06/05/2026

Ετάπ: Ιωάννινα – Αγρίνιο

Απόσταση: 171,6 χλμ.

Υψομετρικά: 988 μ.

Πρόγραμμα Αγώνα/ Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)



Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)



Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα - Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)



Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)



Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία - Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)



Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα - Τελεφερίκ (10:30-17:00)



Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς - Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου/Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)

Αναλυτικά οι 108 περιοχές που διέρχεται ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ανά ετάπ:

1ο ετάπ: 1. Ιωάννινα, 2. Ανατολή, 3. Αγ. Γεώργιος, 4. Φιλιππιάδα, 5. Καλαμιά, 6. Χαλκιάδες, 7. Ελεούσα, 8. Άρτα, 9. Αγ. Ανάργυροι, 10. Μενίδι, 11. Κρίκελλος, 12. Αμφιλοχία, 13. Κυψέλη, 14. Στράτος, 15. Νεάπολη, 16. Νέο Μπαμπαλιό, 17. Παναιτώλιο, 18. Νέα Αβόρανη, 19. Στρογγυλαίικα, 20. Αγρίνιο.

2ο ετάπ: 21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα.

3ο ετάπ: 39. Βόλος, 40. Αγριά, 41. Κάτω Λεχώνια, 42. Άνω Λεχώνια, 43. Στροφίλος, 44. Άγιος Βλάσιος, 45. Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 46. Πινακάτες, 47. Βυζίτσα, 48. Μηλιές, 49. Λαμπινού, 50. Τσαγκαράδα, 51. Μούρεσι, 52. Κισσός, 53. Χάνια, 54. Πορταριά, 55. Άνω Βόλος, 56. Νέες Παγασές, 57. Νέα Αγχίαλος, 58. Μικροθήβες, 59. Αϊδίνι, 60. Κρόκιο, 61. Αλμυρός, 62. Ευξεινούπολη, 63. Νεοχώρι, 64. Νεράιδα, 65. Ανάβρα, 66. Φιλιαδώνα, 67. Μελιταία, 68. Μακριλίβαδο, 69. Νέος Παλαμάς, 70. Λαμία.

4ο ετάπ: 71. Αταλάντη, 72. Τραγάνα, 73. Προσκυνάς, 74. Μαλεσίνα, 75. Μαρτίνο, 76. Κάστρο, 77. Αλίαρτος, 78. Θήβα, 79. Ερυθρές, 80. Δάφνη, 81. Πύλη, 82. Φυλή, 83. Άνω Λιόσια, 84. Αχαρνές, 85. Αγία Παρασκευή, 86. Καραούλι (Πάρνηθα).

5ο ετάπ: 87. Πειραιάς, 88. Φάληρο, 89. Άλιμος, 90. Ελληνικό, 91. Γλυφάδα, 92. Βούλα, 93. Βουλιαγμένη, 94. Βάρκιζα, 95. Άγιος Δημήτριος, 96. Λαγονήσι, 97. Σαρωνίδα, 98. Ανάβυσσος, 99. Κερατέα, 100. Κουβαράς, 101. Αγία Μαρίνα, 102. Πόρτο Ράφτη, 103. Μαρκόπουλο, 104. Σχοινιάς (Γαλάζια Ακτή), 105. Αργυρούπολη, 106. Ηλιούπολη, 107. Υμηττός, 108. Αθήνα (Σύνταγμα).

Ανακαλύψτε τα 108 σημεία της φετινής διαδρομής: www.hellas-tour.gr