Η μάχη για ένα κομμάτι γης: 75χρονος με 495€ σύνταξη κινδυνεύει να μείνει άστεγος

Στο La Queue-en-Brie της Γαλλίας, ο 75χρονος Alain βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη πραγματικότητα, καθώς έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τον δημοτικό χώρο όπου ζούσε τον τελευταίο χρόνο με το τροχόσπιτό του.

Με μηνιαία σύνταξη μόλις 495 ευρώ, ο ηλικιωμένος άνδρας δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο κόστος ενοικίασης ή εναλλακτικής στέγασης.

«Αγαπώ την ελευθερία μου. Δεν θέλω να είμαι εγκλωβισμένος», αναφέρει ο ίδιος, περιγράφοντας έναν τρόπο ζωής λιτό, αλλά συνειδητά επιλεγμένο. Το τροχόσπιτο αποτέλεσε για χρόνια την κατοικία του, προσφέροντάς του ανεξαρτησία και ηρεμία.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Alain ζούσε σε ιδιωτική γη με την άδεια του ιδιοκτήτη, όπου εργαζόταν φροντίζοντας ζώα και αναλαμβάνοντας διάφορες εργασίες. Η κατάσταση άλλαξε όταν η έκταση πουλήθηκε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, του παραχωρήθηκε προσωρινά δημοτικός χώρος, χωρίς όμως πρόσβαση σε βασικές παροχές. Η προσωρινή αυτή λύση έληξε, ενώ –σύμφωνα με τις τοπικές αρχές– δεν υπάρχει διαθέσιμη δημοτική γη ή κοινωνική κατοικία για να του προταθεί.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει οικονομικό. Οι εναλλακτικές επιλογές, όπως οργανωμένα κάμπινγκ, ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητές του. Παρά τις προσπάθειες φίλων και συγγενών να εντοπίσουν λύση, καμία επιλογή δεν κρίθηκε κατάλληλη.

Η περίπτωση του Alain αναδεικνύει ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρώπη, όπου ηλικιωμένοι με χαμηλά εισοδήματα βρίσκονται ολοένα και συχνότερα χωρίς πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση.

Σήμερα, ο 75χρονος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς κατοικία, σε μια φάση της ζωής του όπου οι επιλογές είναι πλέον ελάχιστες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ