Ηράκλειο: Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 39χρονου – Πώς έστησε τη δολοφονία της 43χρονης

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης στο Ηράκλειο: βίντεο καταγράφει τις κινήσεις του 39χρονου, ενώ αποκαλύπτονται τα μηνύματα που έστελνε μετά το έγκλημα.

Καρέ-καρέ καταγράφονται οι κινήσεις του 39χρονου πριν και μετά τη δολοφονία της 43χρονης στο Ηράκλειο, ενώ τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον αδελφό της αποκαλύπτουν την προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε απομονωμένη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, μετά από τρεις ημέρες αγωνίας. Το όχημα ήταν κρυμμένο σε αγροτικό δρόμο, ανάμεσα σε ελιές.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του όταν αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των Αρχών στενεύει.

Το ραντεβού που εξελίχθηκε σε παγίδα

Οι δυο τους είχαν δώσει ραντεβού το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στις Δάφνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο 39χρονος έμεινε στο σημείο μόλις 8 με 10 λεπτά.

Αυτό το στοιχείο θεωρείται κρίσιμο, καθώς «δείχνει» ότι ο δράστης είχε φτάσει εκεί αποφασισμένος.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πλησίασε το όχημα της 43χρονης και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η διαδρομή μετά το έγκλημα

Αμέσως μετά, φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο, ωστόσο – πιθανότατα λόγω ταραχής – έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε.

Λίγη ώρα αργότερα, καταγράφεται από κάμερες να κινείται πεζός σε καφετέρια στην εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών, όπου καλεί γερανό και ταξί.

Η οδηγός ταξί που τον παρέλαβε περιέγραψε ότι είχε αίματα στο χέρι και εμφανή σημάδια τραυματισμού, χωρίς όμως να δίνει σαφείς εξηγήσεις.

Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος

Οι κινήσεις του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: αφού επέστρεψε στο σπίτι του, φέρεται να πήρε άλλο όχημα και να γύρισε ξανά στο σημείο της συνάντησης.

Από εκεί, οδήγησε το αυτοκίνητο της 43χρονης -με τη σορό της στο πίσω κάθισμα- προς την Αγία Βαρβάρα, όπου και το εγκατέλειψε σε δύσβατη περιοχή.

Στη συνέχεια, καταγράφεται εκ νέου να κινείται πεζός και να καλεί δεύτερο ταξί, προκειμένου να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο.

Τα μηνύματα που προκαλούν ερωτήματα

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτονται τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον αδελφό της 43χρονης.

Ο 39χρονος εμφανίζεται να προσπαθεί να δείξει ανήσυχος για την εξαφάνισή της, ρωτώντας αν υπάρχουν νεότερα και προτείνοντας πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να βρίσκεται.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού, με στόχο να απομακρυνθούν οι έρευνες από το σημείο όπου είχε κρύψει το αυτοκίνητο και τη σορό.

Το στοιχείο που «κλείδωσε» την υπόθεση

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του, σε συνδυασμό με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οδήγησαν τις Αρχές να τον καλέσουν για συμπληρωματική κατάθεση.

Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο 39χρονος αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας όπλο, σε περιοχή έξω από τον Προφήτη Ηλία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου, που εκτιμάται ότι είναι πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εξετάζονται όλα τα ψηφιακά και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία ενισχύουν το σενάριο ενός καλά οργανωμένου εγκλήματος, που εκτελέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

