Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας αγόρασε το πιο ακριβό διαμέρισμα στην ιστορία στο Μονακό

Ο Ουκρανός μεγιστάνας των ακινήτων, Ρινάτ Αχμέτοφ, αποκτά μια πολυτελή κατοικία στο Μονακό έναντι 471 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η αγορά ακινήτων πολυτελείας κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Ρινάτ Αχμέτοφ απέκτησε ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα στο Μονακό έναντι του αστρονομικού ποσού των 471 εκατομμυρίων ευρώ!

Το ακίνητο βρίσκεται στο Mareterra, την πιο αποκλειστική νέα οικιστική περιοχή του πριγκιπάτου, η οποία χτίστηκε πάνω σε εδάφη που ανακτήθηκαν από τη θάλασσα και εγκαινιάστηκε το 2024.

Το διαμέρισμα στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο Le Renzo και εκτείνεται σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Η έκτασή του κατανέμεται σε πέντε ορόφους και περιλαμβάνει συνολικά 21 δωμάτια, προσφέροντας ανέσεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Χλιδή χωρίς όρια

Εκτός από τους εσωτερικούς χώρους, η ιδιοκτησία διαθέτει τεράστιες βεράντες με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο, ιδιωτική πισίνα, τζακούζι και πολλές θέσεις στάθμευσης. Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου του μεγιστάνα, System Capital Management (SCM).

Αν και η εταιρεία επιβεβαίωσε την επένδυση χωρίς να αναφέρει το ακριβές τίμημα, τα επίσημα αρχεία του πριγκιπάτου τοποθετούν το κόστος στο ποσό-ρεκόρ των 471 εκατομμυρίων ευρώ, ξεπερνώντας κάθε άλλη αντίστοιχη συναλλαγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη.

Το Μονακό είναι το παγκόσμιο επίκεντρο του πλούτου και το αποδεικνύει ξανά

Η συναλλαγή αυτή ενισχύει τη φήμη του Μονακό ως της ακριβότερης αγοράς ακινήτων στον πλανήτη. Ο συνδυασμός του περιορισμένου χώρου, της προνομιακής τοποθεσίας και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος δημιουργεί μια δομική έλλειψη γης που εκτοξεύει τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η συμφωνία φέρεται να είχε κλείσει λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που επηρέασε την επιχειρηματική αυτοκρατορία του Αχμέτοφ, χωρίς όμως να κλονίσει τη θέση του ως έναν από τους ισχυρότερους επενδυτές παγκοσμίως.

Ο Αχμέτοφ, του οποίου η περιουσία υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος στην αγορά υπερπολυτελών ακινήτων, καθώς διαθέτει εμβληματικές ιδιοκτησίες σε όλη την Ευρώπη.

