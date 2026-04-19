Έρχεται το «τέταρτο χρώμα» στα φανάρια στους δρόμους της Ευρώπης - Πώς το λευκό αλλάζει την κυκλοφορία

Ένα νέο σύστημα σηματοδότησης εξετάζουν ερευνητές, το οποίο θα μπορούσε να φέρει ριζική αλλαγή στα φανάρια των τελευταίων δεκαετιών. Η πρόταση αφορά την προσθήκη ενός τέταρτου χρώματος – του λευκού – με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε δρόμους όπου κινούνται αυτόνομα οχήματα.

Η ιδέα προέρχεται από ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνα και βασίζεται στη λεγόμενη «λευκή φάση», ένα νέο επίπεδο «επικοινωνίας» ανάμεσα στα οχήματα και τα φανάρια μέσω ασύρματων συστημάτων.

Πώς θα λειτουργεί το λευκό φανάρι

Σύμφωνα με την πρόταση, το λευκό φως δεν θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά.

Όταν σε μια διασταύρωση υπάρχει επαρκής αριθμός αυτόνομων οχημάτων, το λευκό σήμα θα ενεργοποιείται, ενημερώνοντας τους οδηγούς να ακολουθούν απλώς το προπορευόμενο όχημα. Με αυτόν τον τρόπο, τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα μπορούν να «συντονίζουν» τη ροή της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Όταν η παρουσία αυτόνομων οχημάτων είναι χαμηλή, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην κλασική λειτουργία των φαναριών.

Στόχος: λιγότερη συμφόρηση, πιο ομαλή ροή

Οι προσομοιώσεις που πραγματοποίησαν οι ερευνητές δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ακόμη και με μικρή προσθήκη αυτόνομων οχημάτων, της τάξης του 10%, η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε να μειωθεί περίπου κατά 3%.

Σε σενάρια με 30% αυτόνομα οχήματα, η μείωση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και 11%, ενώ σε πιο «ώριμα» τεχνολογικά περιβάλλοντα τα οφέλη ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερα, με δραστική βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας.

Τα εμπόδια στην εφαρμογή

Παρά τις θετικές προβλέψεις, το σχέδιο δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί άμεσα. Το βασικό εμπόδιο είναι το υψηλό κόστος αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και η ανάγκη για ευρεία εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και φαναριών.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν πιλοτικές δοκιμές σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως πανεπιστημιουπόλεις, λιμάνια και ζώνες logistics, πριν οποιαδήποτε πιθανή επέκταση σε αστικά οδικά δίκτυα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ