Το νησί στον Ειρηνικό που παλεύει να σωθεί: Θέλουν να το περικυκλώσουν με τεράστιο φράγμα

Μια μικρή κοινότητα στον Ειρηνικό εξετάζει κάτι αδιανόητο: να περικυκλώσει ολόκληρο το νησί της για να αντέξει την πίεση της θάλασσας.

Δεν είναι σενάριο για το μέλλον, αλλά μια σκέψη που γεννήθηκε από το παρόν. Σε μικρά νησιά του Ειρηνικού, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι πια πρόβλεψη, αλλά καθημερινή εμπειρία που επηρεάζει σπίτια, δρόμους και ολόκληρες κοινότητες. Το νερό μπαίνει σε κατοικημένες περιοχές και η διάβρωση αλλάζει σταδιακά το ίδιο το τοπίο.

Σε χώρες όπως το Τουβαλού, τα Νησιά Μάρσαλ και η Σαμόα, η πίεση της θάλασσας έχει γίνει μέρος της ζωής. Σε ορισμένα σημεία, τα κύματα ξεπερνούν παλιές κατασκευές προστασίας και πλησιάζουν όλο και περισσότερο βασικές υποδομές. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα συμβεί, αλλά πώς θα αντιμετωπιστεί.

Η ιδέα που πάει ένα βήμα παραπέρα

Στο μικρό ατόλλο Nanumea του Τουβαλού, κάποιοι κάτοικοι προτείνουν κάτι πιο ριζικό από τις μέχρι τώρα λύσεις. Αντί για αποσπασματικά έργα, συζητούν τη δημιουργία ενός ενιαίου τείχους γύρω από ολόκληρο το νησί, ώστε να περιοριστεί η πίεση από όλες τις πλευρές.

Η σκέψη έχει μια απλή λογική: όταν η απειλή έρχεται από παντού, η προστασία δεν μπορεί να είναι μερική. Ωστόσο, μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλώς μεγαλύτερη σε κλίμακα, αλλά πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική.

Τι γίνεται ήδη στην πράξη

Στην περιοχή έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Θαλάσσια τείχη, ενισχύσεις ακτών και τεχνητές επεκτάσεις εδάφους προσπαθούν να προστατεύσουν συγκεκριμένες ζώνες από τη διάβρωση και τα κύματα.

Αυτά τα έργα προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν λύνουν συνολικά το πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, η θάλασσα απλώς μεταφέρει την πίεση σε άλλο σημείο της ακτής, δημιουργώντας νέες εστίες διάβρωσης.

Ένα σχέδιο που κινείται στα... όρια

Η ιδέα να περικυκλωθεί ένα ολόκληρο νησί με προστατευτικό έργο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Απαιτεί τεράστια χρηματοδότηση, συνεχή συντήρηση και τεχνικές μελέτες για ρεύματα, κύματα και μεταβολές της ακτογραμμής.

Ακόμη και αν υλοποιηθεί, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Για αυτό και πολλοί ειδικοί τη βλέπουν περισσότερο ως μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος, παρά ως οριστική λύση.

Γιατί παραμένει στο τραπέζι

Παρά τις δυσκολίες, τέτοιες ιδέες δεν εγκαταλείπονται εύκολα. Για τους κατοίκους αυτών των νησιών, η γη δεν είναι απλώς χώρος, αλλά κομμάτι της ζωής και της ιστορίας τους.

Πριν φτάσουν στη λύση της μετακίνησης, προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουν. Και κάπου εκεί εξηγείται γιατί ακόμα και τόσο ακραία σενάρια μπαίνουν στη συζήτηση. Όχι γιατί είναι εύκολα, αλλά γιατί η κατάσταση έχει γίνει οριακή.

