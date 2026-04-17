Γυναίκα αφηγείται τους 10 κανόνες της ανοιχτής σχέσης της, την ανάγκη να αλλάξει την ταυτότητά της από μητέρα σε ερωμένη και πώς βρήκε έναν τρόπο να ζητήσει τον γάμο που ήθελε πέρα ​​από αυτόν που είχε.

Η συγγραφέας Deepa Paul, στο βιβλίο της «Ρώτα με πώς λειτουργεί», περιγράφει πώς κατέληξε σε συμφωνία με τον σύζυγό της για τη δημιουργία ενός ανοιχτού γάμου με γερές βάσεις, ο οποίος δεν επηρεάζει την κόρη τους και παραμένει το δικό τους μυστικό.

Για την Paul, η οργάνωση είναι το κλειδί. Προκειμένου η σχέση να λειτουργεί χωρίς να προκαλείται πόνος, το ζευγάρι έχει θεσπίσει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες που εγγυώνται τη σταθερότητα της οικογένειας.

Οι 10 κανόνες-κλειδιά για μία επιτυχημένη ελεύθερη σχέση

Πάντα ασφαλές σεξ: Μια απαράβατη αρχή, ειδικά σε μια εποχή που τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα παρουσιάζουν έξαρση. Κοινή ατζέντα στο Google Calendar: Η οργάνωση της εβδομάδας είναι «ταχυδακτυλουργία». Οι προσωπικές συναντήσεις του καθενός καταγράφονται στο ημερολόγιο, με τον όρο ο χρόνος με τρίτα πρόσωπα να μην ξεπερνά ποτέ τον χρόνο με την οικογένεια. Ενημέρωση για την τοποθεσία: Ως κανόνας προσωπικής ασφάλειας, ο ένας γνωρίζει πάντα πού βρίσκεται ο άλλος και έχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για περίπτωση ανάγκης. Σεβασμός στα συναισθήματα: Στόχος είναι η απόλαυση και όχι η βλάβη. Ο ένας μπορεί να ζητήσει από τον άλλον να μην βγει μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά αυτό αποτελεί παράκληση και όχι τελεσίγραφο. Όχι τρίτα πρόσωπα στο σπίτι: Ένας κανόνας για την προστασία της κόρης τους και τη διατήρηση των ορίων μεταξύ οικογενειακής και ερωτικής ζωής. Όχι συνάδελφοι: Απαγορεύονται οι σχέσεις στον χώρο εργασίας για την προστασία της οικονομικής σταθερότητας της οικογένειας. Όχι κοινοί φίλοι: Επιτρέπονται οι φίλοι, αλλά όχι οι στενοί φίλοι του συντρόφου, προς αποφυγή κοινωνικών επιπλοκών. Απαγορεύεται η διανυκτέρευση εκτός: Η οικειότητα του πρωινού ξυπνήματος παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του γάμου. Ελεγχόμενη πληροφόρηση: Εκείνος δεν θέλει να ξέρει λεπτομέρειες, ενώ εκείνη προτιμά να τα γνωρίζει όλα. Όπως γράφει η συγγραφέας: «Οι λεπτομέρειες πυροδοτούσαν τη δική μου επιθυμία, αλλά έσβηναν τη δική του». Μία συνάντηση την εβδομάδα (κατά μέγιστο): Ο χρόνος ποιότητας του ζευγαριού και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας προηγούνται. Το ένα ραντεβού την εβδομάδα είναι το ανώτατο όριο και όχι υποχρέωση.

Η συγγραφέας παραδέχεται ότι για μια γυναίκα είναι πολύ πιο εύκολο να βρίσκει διαρκώς νέες γνωριμίες μέσω εφαρμογών, όμως τονίζει ότι αυτοί οι κανόνες είναι που «εγγυώνται ότι το πείραμα θα πετύχει».

Μεγαλωμένη με την πεποίθηση ότι «το διαφορετικό έχει τη δική του δύναμη», η Paul χρησιμοποιεί το βιβλίο της για να δείξει ότι κάθε οικογένεια είναι ένας κόσμος που μόνο οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές γνωρίζουν και ορίζουν.

