Αστυνομικός της Βουλής: Πρόταση ενοχής για κακοποίηση ανηλίκων – Στο «κάδρο» και η μητέρα

Την ενοχή πρώην αστυνομικού της Βουλής για κακοποίηση των παιδιών του πρότεινε η εισαγγελέας. Καταδικαστική εισήγηση και για τη μητέρα.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων με κατηγορούμενο πρώην αστυνομικό της Βουλής, καθώς η εισαγγελέας του Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών εισηγήθηκε την ενοχή του για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η πρόταση διατυπώθηκε στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Βαρύ κατηγορητήριο

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλήθος κατηγοριών, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την απαλλαγή του μόνο για επιμέρους κατηγορίες, που αφορούν την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και την οπλοκατοχή.

Πρόταση καταδίκης και για τη μητέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταδικαστική ήταν η εισήγηση και για τη μητέρα των ανηλίκων, παρά τους ισχυρισμούς της ότι εξαναγκάστηκε από τον τότε σύζυγό της.

Σε βάρος της έχουν αποδοθεί κατηγορίες όπως βιασμός ανηλίκου, κατάχρηση από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Αναμένεται η απόφαση

Η υπόθεση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με το δικαστήριο να καλείται πλέον να αξιολογήσει τα στοιχεία και τις απολογίες, προκειμένου να εκδώσει την ετυμηγορία του.

Λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών και της ευαισθησίας της υπόθεσης, η διαδικασία εξελίσσεται υπό αυστηρούς περιορισμούς δημοσιότητας.

